CAMEROUN :: Tchiroma Bouleverse Ngaoundéré : une Marée Humaine pour la Campagne 2025 :: CAMEROON

Une foule immense a acclamé Issa Tchiroma Bakary lors de son meeting à Ngaoundéré, témoignant de l’expansion de son influence dans la région de l’Adamaoua à l’approche de l’élection présidentielle 2025. Cet événement marque un tournant décisif pour le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), qui a récemment été désigné comme candidat consensus par une coalition d’opposition . Son passage de ministre de Paul Biya à rival électoral symbolise une quête de renouveau politique au Cameroun.

Tchiroma, âgé de 76 ans, a axé sa campagne sur des thèmes tels que la réforme institutionnelle, le fédéralisme et la création d’emplois . Son slogan, « Le peuple au pouvoir », resonne particulièrement auprès des jeunes et des populations frustrées par des décennies de gouvernance inchangée. Le meeting de Ngaoundéré, tout comme ceux de Bertoua et Garoua, confirme sa capacité à mobiliser au-delà des bastions traditionnels de l’opposition .

Cette mobilisation survient dans un contexte électoral tendu, où la fragmentation de l’opposition a longtemps profité au pouvoir en place. La désignation de Tchiroma comme candidat unique de l’opposition reste néanmoins fragile, certains candidats pouvant encore refuser de se retirer . Pourtant, des soutiens de poids comme celui de l’avocate Alice Nkom renforcent sa crédibilité et appellent à l’unité .

Avec moins de trois semaines avant le scrutin, la campagne électorale de Tchiroma gagne du terrain, mais fait face à la machine bien huilée du RDPC. Promettant une transition de trois à cinq ans incluant une réforme constitutionnelle et la paix dans les régions anglophones, Tchiroma représente un espoir pour de nombreux Camerounais en quête d’alternance politique

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp