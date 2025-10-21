CAMEROUN :: Hold-up électoral 2025 : Ekanè et Tchameni alertent sur un risque de révolte populaire :: CAMEROON

Dans une déclaration qui fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique camerounais, Anicet Ekanè et Djeukam Tchameni lancent un avertissement solennel aux autorités en place. Les deux figures politiques affirment que proclamer Paul Biya vainqueur de la présidentielle 2025 équivaudrait à une incitation directe à la révolte populaire. Ce coup de gueule intervient dans un contexte de tension extrême où le pays attend avec anxiété la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel.

Les deux personnalités dénoncent ce qu'elles qualifient de hold-up électoral caractérisé, estimant que la volonté populaire a été confisquée au profit du président sortant. Leur mise en garde repose sur une analyse lucide de l'état d'esprit de la population camerounaise, qu'ils décrivent comme arrivée à un point de rupture après des décennies de gestion contestée. Leur message constitue une alerte prophétique adressée autant aux dirigeants qu'à la communauté internationale, les appelant à prendre la mesure du mécontentement populaire.

Cette intervention s'inscrit dans une crise post-électorale sans précédent qui voit l'opposition se radicaliser face à des institutions dont elle conteste la partialité. Ekanè et Tchameni rejoignent ainsi le chœur des voix qui dénoncent un processus électoral vicié et appellent à une mobilisation citoyenne pour défendre la vérité des urnes. Leur avertissement résonne comme un ultime signal d'alarme avant l'embrasement potentiel d'un pays au bord de l'implosion, où la légitimité des institutions est plus que jamais remise en question.

