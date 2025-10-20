Camer.be
Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise :: CAMEROON

Dans une déclaration poignante datée du 20 octobre 2025, Maître Nkongho Félix Agbor, plus connu sous le nom d'Agbor Balla, alerte sur la crise morale profonde qui secoue le Cameroun. L'avocat et défenseur des droits humains dénonce avec force l'attitude des dirigeants politiques et traditionnels qui, censés incarner l'exemplarité, sont devenus selon lui les architectes de fraudes électorales éhontées. Ce réquisitoire cinglant intervient dans un contexte politique tendu, alors que le pays attend la proclamation des résultats de la présidentielle.

La déclaration met en lumière le comportement hypocrite des élites qui prêchent la vertu tout en pratiquant le vice. Sénateurs, députés, ministres et certains chefs traditionnels sont pointés du doigt pour leur rôle dans la manipulation de la volonté populaire. Agbor Balla souligne avec amertume que ces mêmes dirigeants qui sapent la démocratie osent ensuite reprocher aux jeunes leur manque de valeurs, alors qu'ils offrent eux-mêmes le spectacle navrant de la corruption érigée en système.

Le texte appelle à un sursaut immédiat pour préserver l'intégrité électorale, condition sine qua non selon lui de l'avenir démocratique du Cameroun. L'auteur met en garde contre les conséquences désastreuses de ces pratiques frauduleuses qui menacent de plonger le pays dans le chaos. Son plaidoyer pour un leadership authentique fondé sur l'humilité et le service contraste fortement avec la réalité qu'il dénonce, créant ainsi un puissant appel à la conscience nationale en ces moments décisifs pour l'avenir du pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AgborBalla #CriseMorale #FraudeElectorale #Cameroun #Democratie #Leadership #Integrite

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Conseil constitutionnel et tyrannie : le piège du juridisme face à la raison d'État
Issa Tchiroma Bakary et le Conseil constitutionnel : l'analyse d'un boycott
Maurice Djiongo répond à Grégoire Owona sur la victoire de Tchiroma
LA RAISON DE CIRCONSTANCE ET LA RAISON NATIONALE
Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:45
Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise

Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
17:12
Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation

Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation
13:15
Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance

Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance
12:27
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie

Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
12:07
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation

Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo