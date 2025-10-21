CAMEROUN :: Jean Simon Ongola Omgba : un engagement constant pour la paix et la vérité des urnes :: CAMEROON

L’ancien maire et ancien député appelle à la patience et au respect des institutions après l’élection présidentielle. Face aux revendications prématurées de victoire, il réaffirme son engagement pour la paix et l’unité nationale.



L’ « Association Le Yaoundéen » mène depuis quelques une campagne citoyenne baptisée « Non à la déstabilisation du Cameroun chez moi ». À travers tracts et affiches, le mouvement invite les citoyens à attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel et à rejeter toute forme de violence ou de manipulation. L’objectif affiché : préserver la paix et l’unité nationale, un message que Jean Simon Ongola Omgba, ancien maire et ancien député, incarne pleinement. Figure politique respectée dans la capitale, Ongola Omgba se retrouve aujourd’hui au centre d’une polémique qui révèle surtout l’influence et la légitimité de son action.

Son engagement constant pour le dialogue, la cohésion sociale et le développement local le distingue dans le paysage politique.

Cette cohérence s’est récemment illustrée dans une interview accordée au journal Mutations. L’ancien député y dénonce « une manipulation consciente et intelligente de l’opinion, à travers des revendications de victoire alors même que le processus électoral n’est pas achevé ». Interrogé sur les déclarations de l’opposant Issa Tchiroma Bakary, qui s’est autoproclamé vainqueur de l’élection présidentielle, Ongola Omgba a répondu avec fermeté : « S’obstiner à contester des résultats qui ne sont pas encore proclamés, c’est s’exclure soi-même du rituel démocratique. Après la validation officielle du scrutin, le seul recours ne doit jamais être la violence. »



Il rappelle que l’attente patiente de la vérité des urnes et le respect des institutions électorales ne sont pas seulement des obligations légales, mais des devoirs civiques. Il avertit également contre les stratégies de « subversion sociale » visant à polariser la société et à semer la méfiance entre Camerounais, soulignant que le peuple est suffisamment mûr pour ne pas se laisser manipuler. Si certains critiques ont tenté de lui prêter des intentions subversives, ses proches dénoncent une instrumentalisation politique visant à fragiliser un acteur reconnu et respecté. « Jean Simon Ongola dérange », confie un soutien. « Parce qu’il incarne une vision politique fondée sur l’écoute, la proximité avec les populations et le service public. Cette légitimité populaire inquiète certains rivaux à l’approche des prochaines échéances électorales. »



Malgré les critiques, son entourage souligne que son engagement pour la paix et l’unité nationale reste intact. Sa base électorale solide à Yaoundé 7 et son influence dans les quartiers populaires témoignent de la confiance que lui accordent les citoyens. Cette affaire illustre plus largement les tensions post-électorales et les luttes d’influence qui traversent le pays. Dans ce contexte, les attaques contre Ongola Omgba apparaissent davantage comme une tentative de discrédit que comme un réel débat sur ses positions. Elles mettent en lumière la force de caractère et la résilience d’un homme politique engagé pour le bien commun.



Au-delà des polémiques, Jean Simon Ongola Omgba reste un symbole d’un engagement politique citoyen et responsable. Ses soutiens rappellent que, dans une période sensible pour le pays, son action continue de se concentrer sur la paix, la stabilité et la protection des intérêts des populations, tout en incarnant la patience et l’éthique nécessaires à la vie démocratique.

