DJ CHRIST fait vibrer la diaspora : le Bikutsi reprend ses lettres de noblesse à Villeneuve Saint Georges près de Paris

Le Bikutsi, ce rythme envoûtant et profondément encré au pays de Roger Milla, a retrouvé toute sa splendeur en région parisienne grâce à un homme : DJ CHRIST, de son vrai nom Christian NNOMO.

Samedi dernier, à Villeneuve-la-Garenne, la diaspora camerounaise s’est donnée rendez-vous pour une soirée mémorable, rythmée, colorée et riche en émotions.

Sous une affiche apparemment simple réunissant Mama Katino et Richard Amougou, peu auraient imaginé l’ampleur du moment. Dès 21h, l’orchestre NNAM WA SAMBA a donné le ton d’un spectacle prometteur. Rapidement, la température est montée d’un cran avec les prestations énergiques de Bienvenue le Camerounais, venu tout droit du Luxembourg, et de la talentueuse Mano Ewol plus connue sous le nom Marie Noëlle Ewole, artiste passionnée et cheffe d’entreprise à la tête du restaurant La Sanaga.

Sous la direction magistrale de DJ CHRIST, véritable chef d’orchestre de la fête, la salle s’est laissée emporter par un tourbillon musical. Dans un live à la fois envoûtant et authentique, Mama Katino a électrisé le public, fidèle à sa réputation d’icône du Bikutsi. Puis Richard Amougou, avec sa voix d’or, a pris le relais pour parfaire une ambiance déjà à son comble.

Le public, conquis, ne s’est pas assis de la nuit. Vers 6 heures du matin, les balafons ont retenti pour ouvrir un nouveau chapitre de la soirée. Armel Diamant a alors enflammé la scène avec son titre culte Azombo, soulevant la foule dans une liesse générale.

Les surprises ont défilé : Florient Mbia a ému l’assistance en souhaitant un joyeux anniversaire à Mama Katino, Narcisse Prize est apparu aux côtés de son épouse pour saluer le public, et le doyen Nkul Nnam a posé un geste symbolique fort en remettant les clés de la “maison Bikutsi” à Christian Nnomo, consacrant ainsi le passage de témoin entre générations de promoteurs.

Moment insolite et magique : au cœur d’une chanson endiablée, Cathy, venue d’Amiens, a eu la surprise d’être demandée en mariage. Un instant de pure émotion, reflet de la chaleur et de la convivialité de cette nuit exceptionnelle.

Par son professionnalisme, son humilité et son sens aigu de la scène, DJ CHRIST s’impose désormais comme une figure incontournable de la production événementielle en diaspora. Ce samedi à Villeneuve-la-Garenne, il a prouvé une fois de plus que le Bikutsi n’est pas seulement une musique, c’est une célébration de la vie, de la culture et de l’unité camerounaise.

Chapeau l’artiste.

