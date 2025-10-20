CORÉE :: Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance :: KOREA

En Corée du Sud, une femme de soixante-neuf ans nommée Cha Sa-soon est devenue une véritable légende pour sa persévérance légendaire. Elle a finalement obtenu son permis de conduire après pas moins de neuf cent soixante tentatives infructueuses, un parcours du combattant qui a débuté en 2005. Pendant trois années consécutives, cette candidate acharnée s'est présentée à l'examen pratiquement tous les jours, démontrant une détermination sans faille qui a fini par forcer l'admiration de son entourage et bien au-delà.

Sa motivation première était des plus concrètes : elle souhaitait pouvoir conduire pour développer sa petite affaire, un commerce de vente de légumes. Cet objectif commercial a guidé son incroyable marathon, au cours duquel elle a investi la somme considérable de plus de douze mille cinq cents euros. Son moniteur d'auto-école a confié que personne n'avait jamais osé lui suggérer d'abandonner, tant son courage exemplaire était palpable et inspirant pour tous ceux qui croisaient sa route.

L'histoire ne s'arrête pas à la simple obtention du précieux sésame. Lorsqu'elle a enfin réussi, l'ensemble du personnel de l'établissement lui a réservé un accueil chaleureux, l'acclamant avec des fleurs. Le géant automobile Hyundai, impressionné par son exploit inspirant, est allé jusqu'à lui offrir un véhicule neuf, couronnant ainsi son parcours hors du commun. Cette aventure démontre que la ténacité peut venir à bout des obstacles les plus redoutables et que la volonté reste une arme absolue pour réaliser ses rêves, quel que soit son âge ou les difficultés rencontrées.

