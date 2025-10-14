-
© Camer.be : Hilaire SOPIE
- 14 Oct 2025 05:49:25
- |
- 558
- |
-
BELGIQUE :: Nicolas De Fotso : un appel à la lucidité et à la responsabilité de la diaspora africaine :: BELGIUM
S’il y a bien une intervention qui a marqué les esprits ce week-end en Belgique lors des débats de société du FESTAFRIC, c’est celle de Nicolas De Fotso, homme politique belge d’origine camerounaise.
Arrivé de son Cameroun natal pour poursuivre ses études, il a su très tôt comprendre les rouages du système belge. Son intégration réussie l’a naturellement conduit à s’impliquer dans la vie politique de son pays d’adoption, jusqu’à devenir aujourd’hui une voix éclairée et respectée au sein de la diaspora africaine.
Avec une simplicité désarmante, un langage clair et une franchise inspirante, Nicolas De Fotso a exhorté ses compatriotes africains à davantage de réalisme face aux réalités occidentales, et à plus de vigilance dans leurs choix d’investissement, de carrière et de mode de vie.
Un message d’une grande profondeur, empreint d’expérience et de lucidité, qui invite chacun à réfléchir à sa place et à sa contribution dans la société où il a choisi de s’épanouir.
Prenez le temps de l’écouter jusqu’au bout ses paroles sont une véritable source d’édification.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique DIASPORA
Les + récents
Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple
Achraf Hakimi et la nouvelle ère des défenseurs africains
Cameroun – Bakassa : le village qui a refusé de tourner le dos à Paul Biya
Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest
Election présidentielle 2025: Issa Tchiroma validé à Bafoussam
DIASPORA :: les + lus
Un collectif de camerounais rallie le pouvoir de Yaoundé (vidéo)
- 15 September 2019
- /
- 28611
Guy Andela: "répondre à la main tendue du chef de l'Etat" (vidéo)
- 16 September 2019
- /
- 24233
LADY PONCE ILLUMINE LA WOMAN AWARD BENELUX DE LIÈGE
- 04 May 2019
- /
- 23370
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 210599
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 204564