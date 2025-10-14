Camer.be
Nicolas De Fotso : un appel à la lucidité et à la responsabilité de la diaspora africaine
BELGIQUE :: DIASPORA

BELGIQUE :: Nicolas De Fotso : un appel à la lucidité et à la responsabilité de la diaspora africaine :: BELGIUM

S’il y a bien une intervention qui a marqué les esprits ce week-end en Belgique lors des débats de société du FESTAFRIC, c’est celle de Nicolas De Fotso, homme politique belge d’origine camerounaise.

Arrivé de son Cameroun natal pour poursuivre ses études, il a su très tôt comprendre les rouages du système belge. Son intégration réussie l’a naturellement conduit à s’impliquer dans la vie politique de son pays d’adoption, jusqu’à devenir aujourd’hui une voix éclairée et respectée au sein de la diaspora africaine.

Avec une simplicité désarmante, un langage clair et une franchise inspirante, Nicolas De Fotso a exhorté ses compatriotes africains à davantage de réalisme face aux réalités occidentales, et à plus de vigilance dans leurs choix d’investissement, de carrière et de mode de vie.

Un message d’une grande profondeur, empreint d’expérience et de lucidité, qui invite chacun à réfléchir à sa place et à sa contribution dans la société où il a choisi de s’épanouir.

Prenez le temps de l’écouter jusqu’au bout  ses paroles sont une véritable source d’édification.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Nicolas De Fotso : un appel à la lucidité et à la responsabilité de la diaspora africaine
Bruxelles, ma terre de grâce
FESTAFRIC 2025 : Quand la diaspora africaine de Belgique débat de son avenir socio-politique et ment
PRÉSIDENTIELLE DU 12 OCTOBRE 2025 : Pr JEAN PIERRE FOGUI MOBILISE LES TROUPES DU BENELUX
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
MERLIN GRILL : Quand l’Amérique redécouvre le goût authentique de l’Afrique
WILLNEY PAYO : le rêve américain d’un créateur africain
Claude Lekagne, une voix éclairée au cœur du Congrès HCCE France 2025
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »
Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris
Congrès HCCE France 2025 à Paris : Quand l’action collective devient un levier de rayonnement
Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:45
Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple

Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple
11:53
Achraf Hakimi et la nouvelle ère des défenseurs africains

Achraf Hakimi et la nouvelle ère des défenseurs africains
11:42
Cameroun – Bakassa : le village qui a refusé de tourner le dos à Paul Biya

Cameroun – Bakassa : le village qui a refusé de tourner le dos à Paul Biya
11:20
Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest

Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest
10:51
Election présidentielle 2025: Issa Tchiroma validé à Bafoussam

Election présidentielle 2025: Issa Tchiroma validé à Bafoussam

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo