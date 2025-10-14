BELGIQUE :: Nicolas De Fotso : un appel à la lucidité et à la responsabilité de la diaspora africaine :: BELGIUM

S’il y a bien une intervention qui a marqué les esprits ce week-end en Belgique lors des débats de société du FESTAFRIC, c’est celle de Nicolas De Fotso, homme politique belge d’origine camerounaise.

Arrivé de son Cameroun natal pour poursuivre ses études, il a su très tôt comprendre les rouages du système belge. Son intégration réussie l’a naturellement conduit à s’impliquer dans la vie politique de son pays d’adoption, jusqu’à devenir aujourd’hui une voix éclairée et respectée au sein de la diaspora africaine.

Avec une simplicité désarmante, un langage clair et une franchise inspirante, Nicolas De Fotso a exhorté ses compatriotes africains à davantage de réalisme face aux réalités occidentales, et à plus de vigilance dans leurs choix d’investissement, de carrière et de mode de vie.

Un message d’une grande profondeur, empreint d’expérience et de lucidité, qui invite chacun à réfléchir à sa place et à sa contribution dans la société où il a choisi de s’épanouir.

Prenez le temps de l’écouter jusqu’au bout ses paroles sont une véritable source d’édification.

