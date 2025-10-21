Camer.be
Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance :: CAMEROON

À l’heure où le Cameroun se prépare à renouveler ses instances régionales, un nom retient particulièrement l’attention : Raymond Barre MEKAMBA, journaliste, homme d’affaires et chef d’entreprise, originaire du village Koum Yetotan, dans la région du Sud. Directeur de publication du journal Le Reporter Hebdo, il s’impose aujourd’hui comme l’un des visages les plus inspirants et dynamiques de sa génération.

Malgré un handicap physique, Raymond Barre MEKAMBA a su se lever, retrousser ses manches et se battre pour tracer son propre chemin. Refusant la fatalité, il a transformé ses limites en force, son courage en moteur, et son parcours en véritable leçon de persévérance et de réussite.
Il prouve chaque jour que le véritable handicap n’est pas celui du corps, mais celui du renoncement.

Journaliste engagé, il a fait de Le Reporter Hebdo un espace de liberté et de vérité, au service de l’information citoyenne et du développement. En parallèle, son parcours d’entrepreneur témoigne d’une vision claire et ambitieuse pour l’avenir du Cameroun : promouvoir le travail, encourager la jeunesse et renforcer la cohésion sociale.

Alors qu’il se prépare à rejoindre le Conseil régional du Sud, Raymond Barre MEKAMBA entend apporter des idées novatrices et fédératrices, capables de dynamiser l’action régionale et d’insuffler une nouvelle énergie dans la gouvernance locale. Sa capacité d’écoute, sa proximité avec les populations et son sens du dialogue font de lui un acteur majeur pour le développement participatif et durable de la région.

Son histoire inspire. Elle rappelle que la grandeur d’un homme ne se mesure pas à ses limites, mais à sa capacité à les dépasser.
Raymond Barre MEKAMBA, par son engagement, sa vision et son parcours, incarne cette jeunesse camerounaise qui croit en son pays, en son destin et en la force du travail bien fait.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Jean Bruno Tagne : Le Cameroun à l'heure du changement après la présidentielle 2025
Elecam, fossoyeur de la démocratie:La paix sociale en péril face à la forfaiture institutionnalisée
LÉGITIMATION DES MARGINALITÉS CRIMINELLES À PRÉTENTION FONDAMENTALISTE OU RÉVOLUTIONNAIRE
Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance
Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Conseil constitutionnel et tyrannie : le piège du juridisme face à la raison d'État
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:45
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation

Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
14:06
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur

La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
14:00
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence

Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
13:53
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception

Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
13:48
Les crises électorales en Afrique

Les crises électorales en Afrique

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo