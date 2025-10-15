BELGIQUE :: FESTAFRIC 2025 : Une soirée culturelle inoubliable sous le sceau de la souveraine Passy La Noblesse :: BELGIUM

FESTAFRIC; FESTIVAL DES ARTS ET DE LA CULTURE AFRICAINE Birmingham Palace de Bruxelles: Le rendez-vous culturel le plus attendu de la diaspora africaine a tenu toutes ses promesses. ()FESTAFRIC 2025, orchestré d’une main de maître par Passy La Noblesse, la désormais Souveraine Culturelle, a offert un spectacle haut en couleur, en émotion et en identité.

Dès les premières heures, le ton était donné : élégance, fierté et authenticité. Le dress code traditionnel, impeccablement respecté, a transformé le Birmingham Palace en un véritable podium de la diversité africaine. Entre boubous royaux, kabas chatoyants et costumes taillés avec raffinement, le public a célébré avec panache l’essence même du patrimoine camerounais et africain.

L’arrivée des invités VIP, escortés par BOBY, venu spécialement de Paris, a marqué les esprits. Chacun affichait avec fierté les symboles d’une appartenance assumée à une culture vivante et intemporelle.

L’un des temps forts de la soirée fut sans conteste le défilé de mode, véritable hommage à la beauté des traditions. Des hommes et des femmes triés sur le volet ont rivalisé de grâce et d’originalité, sous les applaudissements d’un public conquis.

Place ensuite aux reconnaissances, moment d’émotion et de gratitude. Plusieurs personnalités ayant marqué de leur empreinte les précédentes éditions ont été honorées, parmi elles Guy Métang, Hilaire Sopie, Queen Michou, et bien d’autres figures emblématiques de la culture africaine.

La fête s’est ensuite enflammée sous les platines de DJ Rody Mix, avant que ne soit proclamée, sous une ovation générale, Passy La Noblesse en Souveraine Culturelle, consacrant ainsi son engagement indéfectible pour la promotion des arts et traditions africaines.

Le plateau artistique n’a pas déçu : Nikos Nguilanyama a fait vibrer la salle avec un makossa envoûtant, suivi d’un show explosif signé EXPO 2BEN, ambassadeur du bikutsi et véritable « président de l’ambiance ». En apothéose, le légendaire Sam Fan Thomas a replongé le public dans la nostalgie dorée de la musique camerounaise.

Il était près de 5 heures du matin lorsque les dernières notes se sont éteintes, laissant place à un silence ému et à des visages marqués par la joie. FESTAFRIC 2025 a une fois de plus prouvé qu’il demeure le temple de la culture africaine en Europe, un lieu de rencontre entre tradition et modernité, entre fierté et partage.

Les participants, venus de loin pour la plupart, sont repartis avec un seul regret : que la nuit se soit achevée trop vite.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les 2 et 3 octobre 2026, avec la promesse d’une édition encore plus glamour, culturelle et riche en émotions.

Merci à Passy La Noblesse, Souveraine Culturelle, pour ce rêve africain vécu à cœur battant.

