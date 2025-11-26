CAMEROUN :: Assemblée générale de la FECAFOOT : Qui veut vouer Samuel Eto’o aux gémonies ? :: CAMEROON

Une Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT est convoquée pour le 29 Novembre 2025. Avec des fortunes diverses, sous forme de referendum pour ou contre le président sortant Samuel Eto’o Fils. L’Etat joue son rôle régalien cependant que la presse intervient en justicier de mauvais aloi.

Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l’Education physique est intervenu, par une interdiction de cette Assemblée Générale au motif de menace de trouble à l’ordre public. Un motif fallacieux, d’autant plus léger que la Fecafoot une association privée régie par la Fédération Internationale Football Association FIFA, un organe supra National. Son collègue, le ministre de l’Administration Territoriale Paul Atanga Nji, garant de la sécurité publique a été mis à contribution. Il ne s’est pas fait prier pour dissoudre les associations sportives soupçonnées de troubler le bon déroulement des travaux. Résultat : Samuel Eto’o est le seul candidat à sa propre succession !

Faut-il le rappeler l’Assemblée Générale est l’instance à laquelle tous les membres de la Fecafoot sont régulièrement convoqués. Elle constitue la pouvoir suprême et l’autorité législative de la Fecafoot. Seule une Assemblée Générale régulièrement convoquée a le pouvoir de prendre des décisions. Elle a la compétence d’élire ou de révoquer le président de la Fecafoot. Selon toute vraisemblance, l’Assemblée du 29 Novembre a pour seule et unique point l’élection du nouveau président de la Fecafoot. Du coup, les passions les plus exacerbées ont été mises en branle, à la limite du fanatisme : pour ou contre Samuel Eto’o. Il ne s’agit pas d’une élection, mais la confirmation d’un homme qui depuis 4 ans met la lumière dans une Fecafoot minée par des querelles intestines et une gestion opaque.

Dans ces conditions, la date fatidique du 29 Novembre approche et s’annonce pleine de rebondissements. Déjà, une presse annonce les couleurs, sous forme sonnette d’alarme-tir groupé dans laquelle Samuel Eto’o est la cible principale. Et, faut-il l’avouer, la pilule semble amère à avaler. A l’instar de celle du journal L’Intelligent Hebdomadaire qui titre « Samuel Eto’o Le Poison lent du Football Camerounais » Tout en dénonçant « l’imposture qui se prépare le 29 Novembre » Le journal qui est sans nul doute acquis donne un bilan plutôt sombre de Samuel Eto’o « Médiocre, marquée par des suspensions abusives, un management calamiteux et ordurier, une gestion unilatérale des fonds publics et des sponsors, une relation incestueuse avec les deniers publics… »

