MISS HAITI EN THAILANDE : LA PERLE DES ANTILLES QUI BRILLE SANS PERMISSION

Dans le tumulte des nations et le fracas des préjugés, Haïti continue de faire lever le soleil là où tant annoncent la nuit. Et voici qu’une étoile s’avance, non pas timidement, mais avec la majesté d’une reine née pour illuminer : Mélissa Queenie Sapini, Miss Haïti, la perle ardente des Antilles, marche sur Bangkok avec la grâce d’un poème vivant. Ce n’est pas une simple candidate à un concours de beauté ; c’est une réponse, un souffle, une renaissance. Alors que certains accumulent les malheurs de son pays comme s’ils percevaient une commission sur la douleur, elle, Mélissa, collectionne les raisons d’espérer. Lorsque d’autres répètent, la voix cassée, « Haïti fini », elle écrit, ferme et lumineuse : « Haïti ne finira jamais. Nous sommes toujours là. » Car Haïti ne se résume pas à un lieu ; c’est une présence, un battement, un brasier. Un pays qui, même blessé, rayonne. Un pays qui, même dans les décombres, danse.

Un pays qui, même au bord du silence, chante encore. Et aujourd’hui, cette beauté-là ne voyage pas pour le plaisir. Elle n’est pas venue à Bangkok pour remplir des sacs de shopping, mais pour porter une nation entière sur ses épaules, dans un royaume où la lumière se paie cher et où la dignité, précieuse, n’a jamais de prix réduit. On lui dit : « Ta beauté illumine, mais c’est ta force qui inspire. Haïti brille à travers toi. » Et elle répond : « Haïti n’est pas d’où je viens, c’est qui je suis. » Quand le monde nous enferme dans des cases, elle monte sur scène pour en pulvériser les murs. Le Pouvoir de l’Amour : thème de Miss Univers, essence de Mélissa. Cette année, Miss Univers célèbre le Pouvoir de l’Amour. Mais Mélissa Queenie Sapini nous rappelle que l’amour n’est pas une formule inscrite sur un t-shirt.

L’amour, c’est le courage de se relever, la foi de briller lorsque tout s’assombrit, la force intérieure qui fait de chaque Haïtien un survivant, un guerrier de lumière. Sa grand-mère, le cœur qui l’a portée, le moteur qui la pousse. Pendant que les réseaux sociaux bruissent de polémiques et d’opinions tranchantes, Mélissa, elle, se bat pour l’alphabétisation en Haïti. Parce que là où écrire son nom devient un luxe, les reines doivent être des combattantes. Elle incarne ce que Miss Univers appelle « Au-delà de la Couronne », là où la beauté cesse d’être une apparence pour devenir une mission. Cette fois, on ne vote pas pour une robe. On vote pour une vision. Pour un message. Pour un cœur qui veut rebâtir, pierre après pierre, ce que tant détruisent d’une phrase amère. Les votes ouvrent bientôt… Et chaque vote devient un murmure collectif, un cri d’existence. Oui, Haïti existe encore. Oui, nous sommes debout. Oui, nou la toujou. Cher peuple, amoureux d’Haïti, frères et sœurs de la diaspora, amis du monde ; cherchez la vidéo « Beyond the Crown » sur l’application Miss Universe Zetrix. La traduction de ce commentaire prend alors tout son sens : « La beauté et la confiance qu’elle dégage sont profondément captivantes. Cette femme est inarrêtable ! Elle brise les barrières et domine la scène. » Montrez au monde que, même lorsque nous tombons, nous tombons vers le haut, portés par la force incassable d’un peuple qui refuse d’abandonner.

(article écrite après lecture d’un profil facebook)

