Camer.be
MISS HAITI EN THAILANDE : LA PERLE DES ANTILLES QUI BRILLE SANS PERMISSION
HAÏTI :: PEOPLE

HAÏTI :: MISS HAITI EN THAILANDE : LA PERLE DES ANTILLES QUI BRILLE SANS PERMISSION

Dans le tumulte des nations et le fracas des préjugés, Haïti continue de faire lever le soleil là où tant annoncent la nuit. Et voici qu’une étoile s’avance, non pas timidement, mais avec la majesté d’une reine née pour illuminer : Mélissa Queenie Sapini, Miss Haïti, la perle ardente des Antilles, marche sur Bangkok avec la grâce d’un poème vivant.  Ce n’est pas une simple candidate à un concours de beauté ; c’est une réponse, un souffle, une renaissance. Alors que certains accumulent les malheurs de son pays comme s’ils percevaient une commission sur la douleur, elle, Mélissa, collectionne les raisons d’espérer. Lorsque d’autres répètent, la voix cassée, « Haïti fini », elle écrit, ferme et lumineuse : « Haïti ne finira jamais. Nous sommes toujours là. » Car Haïti ne se résume pas à un lieu ; c’est une présence, un battement, un brasier. Un pays qui, même blessé, rayonne. Un pays qui, même dans les décombres, danse.

 

Un pays qui, même au bord du silence, chante encore. Et aujourd’hui, cette beauté-là ne voyage pas pour le plaisir. Elle n’est pas venue à Bangkok pour remplir des sacs de shopping, mais pour porter une nation entière sur ses épaules, dans un royaume où la lumière se paie cher et où la dignité, précieuse, n’a jamais de prix réduit. On lui dit : « Ta beauté illumine, mais c’est ta force qui inspire. Haïti brille à travers toi. » Et elle répond : « Haïti n’est pas d’où je viens, c’est qui je suis. » Quand le monde nous enferme dans des cases, elle monte sur scène pour en pulvériser les murs. Le Pouvoir de l’Amour : thème de Miss Univers, essence de Mélissa. Cette année, Miss Univers célèbre le Pouvoir de l’Amour. Mais Mélissa Queenie Sapini nous rappelle que l’amour n’est pas une formule inscrite sur un t-shirt.

L’amour, c’est le courage de se relever, la foi de briller lorsque tout s’assombrit, la force intérieure qui fait de chaque Haïtien un survivant, un guerrier de lumière. Sa grand-mère, le cœur qui l’a portée, le moteur qui la pousse. Pendant que les réseaux sociaux bruissent de polémiques et d’opinions tranchantes, Mélissa, elle, se bat pour l’alphabétisation en Haïti. Parce que là où écrire son nom devient un luxe, les reines doivent être des combattantes. Elle incarne ce que Miss Univers appelle « Au-delà de la Couronne », là où la beauté cesse d’être une apparence pour devenir une mission. Cette fois, on ne vote pas pour une robe. On vote pour une vision. Pour un message. Pour un cœur qui veut rebâtir, pierre après pierre, ce que tant détruisent d’une phrase amère. Les votes ouvrent bientôt… Et chaque vote devient un murmure collectif, un cri d’existence. Oui, Haïti existe encore. Oui, nous sommes debout. Oui, nou la toujou. Cher peuple, amoureux d’Haïti, frères et sœurs de la diaspora, amis du monde ; cherchez la vidéo « Beyond the Crown » sur l’application Miss Universe Zetrix. La traduction de ce commentaire prend alors tout son sens : « La beauté et la confiance qu’elle dégage sont profondément captivantes. Cette femme est inarrêtable ! Elle brise les barrières et domine la scène. » Montrez au monde que, même lorsque nous tombons, nous tombons vers le haut, portés par la force incassable d’un peuple qui refuse d’abandonner.

(article écrite après lecture d’un profil facebook)

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

MISS HAITI EN THAILANDE : LA PERLE DES ANTILLES QUI BRILLE SANS PERMISSION
Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité
Scandale Moumi Ngamaleu : infidélité et chaos avant le barrage crucial du Mondial 2026
MEDECINE : UN JEUNE GHANEEN DEVIENT DOCTEUR A 22 ANS
Alain ZINTCHEM : un parcours d’excellence entre service, foi et détermination
MIKE TYSON : SUR LA TERRE DE SES ANCETRES, UNE VISITE CHARGEE D’EMOTION AU CONGO RDC
FRANCE : NICOLAS SARKOSY INCARCERE, SYMBOLE REPUBLICAIN ET DEBAT SUR LA JUSTICE
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
Antonio Nuage : Un Bâtisseur de Ponts Culturels entre le Cameroun et l’Occident
Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre
Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é
Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:43
EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie

EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie
17:47
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême

Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
17:15
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX

Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
15:48
Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro

Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro
14:47
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo