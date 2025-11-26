Camer.be
Dans les ateliers, CAMRAIL renforce son autonomie technique dans la maintenance des compresseurs de locomotives.  Une nouvelle étape dans le développement de ses capacités industrielles en assurant désormais l’intégralité des opérations de maintenance des compresseurs montés sur les locomotives General Electric. 

Cette avancée est rendue possible grâce à la montée en compétences des équipes des ateliers centraux de Bassa à Douala, qui ont su concevoir et fabriquer en interne les outils nécessaires au démontage et au remontage de ces équipements complexes. Douala s’approprie désormais ces compétences. Aussi, Jusque-là, seules les opérations pneumatiques étaient réalisées localement, tandis que la partie électrique était confiée à General Electric aux États-Unis. Ce changement marque une autonomisation stratégique de CAMRAIL dans la gestion de ses équipements ferroviaires.

Dans son portefeuille technique, CAMRAIL dispose déjà d’une expertise reconnue dans la révision générale de plusieurs types de compresseurs, notamment Garden Denver pour les locomotives CC2500, Knorr-Bremse pour les BB1100, WBO pour les CC3300 et CC3300 DC, Wabtec-Wabco pour les CC2200. Sur le plan technique, Cette montée en compétences permet non seulement de réduire les délais d’intervention, mais aussi de réaliser des économies significatives, estimées entre 20 et 25 millions de FCFA par compresseur entretenu localement. Ce qui réaffirme ainsi son engagement à renforcer ses capacités industrielles, à optimiser ses coûts d’exploitation et à garantir un haut niveau de performance technique au service du transport ferroviaire au Cameroun.

Pour Joel Hounsinou, Directeur Général de CAMRAIL.  « Cette avancée technique illustre parfaitement notre volonté de renforcer l’autonomie industrielle de CAMRAIL tout en valorisant les compétences locales. Elle s’inscrit dans notre vision d’une entreprise plus agile, plus performante et résolument tournée vers l’excellence opérationnelle. »

