Scandale ESSTIC : La Vidéo Virale qui Expose la Faillite Morale des Grandes Écoles au Cameroun

Un nouveau scandale secoue le milieu universitaire et médiatique au Cameroun, mettant en lumière une crise éthique profonde au sein des institutions censées former l'élite de la nation. L'ESSTIC, l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication, est au centre d'une polémique déclenchée par une vidéo devenue virale, exposant un manquement grave aux principes de mérite républicain et de professionnalisme.

Dans cette séquence choquante, un responsable de l'institution, acteur clé de la formation des futurs journalistes et professionnels des médias, reconnaît publiquement qu’un étudiant, dont le mémoire de fin de formation méritait une note éliminatoire de 5 ou 6 sur 20, s’est vu attribuer un 10/20. La raison invoquée pour cette validation forcée est sidérante : le jury, présidé par l'intervenant lui-même, aurait décidé de "s’en débarrasser" en raison d'une connaissance personnelle des parents du jeune homme. Nous sommes là face à la manifestation la plus crue du népotisme et du clientélisme qui minent la crédibilité de nos écoles dites d'élite.

Cette démission éthique, qui n’est pas sans rappeler les dérives récemment dénoncées dans d’autres écoles de formation comme l'ENAM, soulève une question fondamentale : comment une institution de l’État peut-elle délibérément mettre sur le marché du travail un professionnel jugé incompétent ? Accepter qu’un jury valide un étudiant qu’il estime sans niveau est une trahison flagrante non seulement envers la jeunesse méritante qui travaille sans relâche pour réussir, mais aussi envers la formation des journalistes et l'avenir de la Nation.

Le parallèle avec des domaines où l'incompétence a des conséquences littéralement mortelles est inévitable. On n’imaginerait jamais un instant qu’un médecin sans niveau soit autorisé à pratiquer la chirurgie ou qu’un pilote incapable de piloter se voit confier la vie de centaines de passagers. Pourtant, lorsqu’il s’agit du journalisme camerounais, une discipline dont l'impact sociétal est majeur, certains semblent penser que l'on peut se permettre de telles dérives. L’histoire, notamment avec l’exemple sombre de la Radio Mille Collines au Rwanda, rappelle douloureusement qu'un professionnel des médias mal formé ou non éthique peut devenir un acteur destructeur dans la société.

Aux yeux du peuple camerounais, l'incident de l'ESSTIC est un manquement grave à l'éthique et à l'avenir du pays. La responsabilité des acteurs impliqués doit être exemplaire. Un tel responsable, qui a publiquement admis une violation du mérite, devrait être suspendu, voire démis de ses fonctions. Il en va de la crédibilité de l'institution et de la qualité des futurs cadres de la presse. Le Cameroun mérite des institutions fortes, intègres, et exclusivement soucieuses du mérite républicain.

