Camer.be
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière » :: CAMEROON

Avocat au barreau du Cameroun et membre du conseil régional de l’Ouest, il plaide pour l’effectivité de la décentralisation au Cameroun.

Maître, un budget de 10,5 milliards de francs Cfa est proposé à votre adoption par le président du conseil régional de l’Ouest pour le compte de l’exercice 2026. Quelle est votre appréciation ?

Ce budget présente une augmentation de quatre milliards de francs CFA comparativement à l’exercice en cours. C’est est vrai qu’on en demande un peu toujours, mais reconnaissons que cet accroissement du budget va jouer favorablement sur les réalisations du conseil régional sur le terrain.

Après cette mandature des pionniers comme vous, on a l’impression que le Conseil régional est déconnecté des réalités…

Nous n’avons pas de véritables éléments statistiques pour apprécier cette inquiétude qui ressort de votre question. Reste que si je m’en tiens à notre zone d’influence, en ma qualité de délégué du département de la Menoua au Conseil régional de l’Ouest, les réalités du terrain ne vont pas dans le sens de vos appréhensions. Les populations des départements de la Menoua ne peuvent pas dire qu’elles ne voient pas l’influence positive du bâtiment de 300 millions de francs Cfa  construit à l’hôpital régional annexe de Dschang, entièrement équipé et portant sur les urgences en cas d’accident de la circulation. A Penka-Michel, les populations ne peuvent dire qu’elles ne voient pas l’aménagement et la restauration de l’hôpital de district de la localité à hauteur de 180 millions de francs Cfa par  le Conseil régional de l’Ouest.  Sur le plan de l’éducation, le Conseil régional de l’Ouest durant cette première mandature a posé un acte à Balessing, en construisant un Bâtiment R+1 au lycée. La localité de Fokoué a été aussi bénéficiaire d’un bâtiment érigé par cette collectivité territoriale décentralisée. Il y a aussi la construction du lycée agricole des Bamboutos à hauteur de plusieurs centaines millions de francs Cfa par le Conseil régional de l’Ouest. Tout à l’initiative de cette institution, les travaux de la route Balessing-Fotouni sont en cours. Une réalisation qui pourrait être bénéfique pour le désengorgement de la route de la falaise de Dschang. En réalité, si on se met à citer les  réalisations du Conseil régional de l’Ouest, arrondissement par arrondissement, peut-être, vous serez fort surpris…

Durant cette mandature de pionniers, quelles ont été vos difficultés ?

Les difficultés sont d’ordre financier. Elles tournent autour du domaine de transfert d’argent par les départements ministériels. Lorsque vous n'êtes pas maître de votre banque, vous ne pouvez prétendre à une réelle autonomie financière.

Vous êtes candidat pour un prochain mandat au conseil régional de l’Ouest comme délégué de la Menoua. Quelle innovation allez-vous vendre aux conseillers municipaux-grands électeurs ?

On a besoin d’être en bonne santé pour être un agent économique fiable. Je priorise des projets pour l’amélioration de la santé des populations. Je plaide pour l’accroissement des infrastructures ou des techniques pélagiques en faveur de l’éducation de la jeunesse, c’est la clé de l’avenir. Je manifeste mon penchant pour l’ouverture et l’aménagement des routes pour permettre la mobilité des populations et des biens, car où la route passe le développement suit. Le Conseil régional de l’Ouest a déjà son matériel roulant à cet effet. Ce sera facile. Je suis favorable à la protection de l’environnement et de la biodiversité dans la région de l’Ouest. Je suis pour la restauration et la protection des forêts de raphias. Les espèces telles éléphants, chimpanzés ont presque disparu de notre écosystème. La dégradation de l’environnement sera catastrophique, si nous n’agissons pas au niveau du Conseil régional. Même l’espèce humaine sera menacée dans sa survie.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme
Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun
Affaire Figueira: la CPI met en péril la souveraineté de la RCA
Assemblée générale de la FECAFOOT : Qui veut vouer Samuel Eto’o aux gémonies ?
Concurrence internationale : Douala s’équipe d’innovations pour la compétitivité de la locomotive
Appel à la responsabilité individuelle des Camerounais
Région de l'Ouest: Une randonnée touristique annoncée à Bangoulap du 28 au 30 novembre 2025
La presse en deuil à l’Ouest: Une déconnexion brutale et fatale pour Robert Nkaké
Concours EMIA:le MINDEF aux côtés des candidats lors des épreuves sportives et visites médicales
Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:19
L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya

L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
10:16
Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme

Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme
07:27
Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget

Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget
07:11
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »

Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
06:49
Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun

Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo