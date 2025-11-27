CAMEROUN :: Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière » :: CAMEROON

Avocat au barreau du Cameroun et membre du conseil régional de l’Ouest, il plaide pour l’effectivité de la décentralisation au Cameroun.

Maître, un budget de 10,5 milliards de francs Cfa est proposé à votre adoption par le président du conseil régional de l’Ouest pour le compte de l’exercice 2026. Quelle est votre appréciation ?

Ce budget présente une augmentation de quatre milliards de francs CFA comparativement à l’exercice en cours. C’est est vrai qu’on en demande un peu toujours, mais reconnaissons que cet accroissement du budget va jouer favorablement sur les réalisations du conseil régional sur le terrain.

Après cette mandature des pionniers comme vous, on a l’impression que le Conseil régional est déconnecté des réalités…

Nous n’avons pas de véritables éléments statistiques pour apprécier cette inquiétude qui ressort de votre question. Reste que si je m’en tiens à notre zone d’influence, en ma qualité de délégué du département de la Menoua au Conseil régional de l’Ouest, les réalités du terrain ne vont pas dans le sens de vos appréhensions. Les populations des départements de la Menoua ne peuvent pas dire qu’elles ne voient pas l’influence positive du bâtiment de 300 millions de francs Cfa construit à l’hôpital régional annexe de Dschang, entièrement équipé et portant sur les urgences en cas d’accident de la circulation. A Penka-Michel, les populations ne peuvent dire qu’elles ne voient pas l’aménagement et la restauration de l’hôpital de district de la localité à hauteur de 180 millions de francs Cfa par le Conseil régional de l’Ouest. Sur le plan de l’éducation, le Conseil régional de l’Ouest durant cette première mandature a posé un acte à Balessing, en construisant un Bâtiment R+1 au lycée. La localité de Fokoué a été aussi bénéficiaire d’un bâtiment érigé par cette collectivité territoriale décentralisée. Il y a aussi la construction du lycée agricole des Bamboutos à hauteur de plusieurs centaines millions de francs Cfa par le Conseil régional de l’Ouest. Tout à l’initiative de cette institution, les travaux de la route Balessing-Fotouni sont en cours. Une réalisation qui pourrait être bénéfique pour le désengorgement de la route de la falaise de Dschang. En réalité, si on se met à citer les réalisations du Conseil régional de l’Ouest, arrondissement par arrondissement, peut-être, vous serez fort surpris…

Durant cette mandature de pionniers, quelles ont été vos difficultés ?

Les difficultés sont d’ordre financier. Elles tournent autour du domaine de transfert d’argent par les départements ministériels. Lorsque vous n'êtes pas maître de votre banque, vous ne pouvez prétendre à une réelle autonomie financière.

Vous êtes candidat pour un prochain mandat au conseil régional de l’Ouest comme délégué de la Menoua. Quelle innovation allez-vous vendre aux conseillers municipaux-grands électeurs ?

On a besoin d’être en bonne santé pour être un agent économique fiable. Je priorise des projets pour l’amélioration de la santé des populations. Je plaide pour l’accroissement des infrastructures ou des techniques pélagiques en faveur de l’éducation de la jeunesse, c’est la clé de l’avenir. Je manifeste mon penchant pour l’ouverture et l’aménagement des routes pour permettre la mobilité des populations et des biens, car où la route passe le développement suit. Le Conseil régional de l’Ouest a déjà son matériel roulant à cet effet. Ce sera facile. Je suis favorable à la protection de l’environnement et de la biodiversité dans la région de l’Ouest. Je suis pour la restauration et la protection des forêts de raphias. Les espèces telles éléphants, chimpanzés ont presque disparu de notre écosystème. La dégradation de l’environnement sera catastrophique, si nous n’agissons pas au niveau du Conseil régional. Même l’espèce humaine sera menacée dans sa survie.

