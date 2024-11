CNPS Cameroun : Mekulu Mvondo annonce 1000 milliards de réserve et l'autonomie financière :: CAMEROON

Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo, Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), a révélé des objectifs ambitieux lors de la Finance Week organisée par EcoMatin.

Son intervention, centrée sur la question « Le marché domestique des capitaux peut-il être un levier de croissance en zone Cemac ? », a mis en lumière deux avancées financières significatives.

Premièrement, Mekulu Mvondo a confirmé son objectif stratégique de constituer un fonds de réserve de 1 000 milliards de francs CFA. « Nous ne sommes pas loin de cet objectif », a-t-il affirmé avec confiance.

Deuxièmement, et peut-être plus remarquable, la transformation financière de la CNPS est désormais une réalité. Depuis l'année dernière, l'organisme ne puise plus dans les cotisations sociales pour rémunérer son personnel. Les produits financiers couvrent intégralement les salaires.

Cette performance témoigne d'une gestion dynamique et innovante des ressources, positionnant la CNPS comme un acteur économique majeur au Cameroun et dans la zone CEMAC.

Un signal fort de modernisation et d'autonomie financière pour l'institution.