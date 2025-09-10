-
© Camer.be : Paul Moutila
- 10 Sep 2025 10:59:48
- |
- 271
- |
-
Paul Biya : 50 Raisons et Projets pour un Cameroun Rayonnant :: CAMEROON
Le livre 50 Raisons de Voter Paul Biya dresse un panorama exhaustif des acquis et des actions structurantes qui ont forgé le rayonnement du Cameroun sous l’ère du président Paul Biya. Cet ouvrage, qui sera officiellement présenté lors d’une cérémonie nationale de dédicace, met en lumière 50 points majeurs illustrant l’impact des politiques publiques sur le développement du pays.
Parmi les piliers de cette transformation figurent les projets miniers pilotés par le MINDMIT, qui ont stimulé l’exploitation rationnelle des ressources naturelles et attiré des investissements étrangers. Le Mintrans et le MINAT ont également joué un rôle clé dans la modernisation des infrastructures et la décentralisation administrative, renforçant ainsi la gouvernance locale .
Le Port Autonome de Douala (PAD) symbolise cette dynamique de croissance. Grâce à des partenariats stratégiques avec des investisseurs japonais, allemands et la Banque mondiale, le PAD a entrepris sa modernisation, boostant la compétitivité économique et positionnant le Cameroun comme hub logistique dans le Golfe de Guinée . La métamorphose de Douala, incluant le projet Douala 4ème, incarne cette ambition urbaine et infrastructurelle, avec des avancées notables dans les transports et l’aménagement territorial.
Sur le plan diplomatique, le Cameroun a consolidé son leadership régional grâce à une participation active aux opérations de paix et à des coopérations multilatérales, comme en témoignent les partenariats avec l’Union européenne, la Turquie et la Chine . Cette ouverture a valu au pays une reconnaissance internationale, avec des Camerounais dirigeant des institutions clés comme l’Organisation internationale des bois tropicaux .
Malgré les défis persistants, tels que la pauvreté ou les tensions dans les régions anglophones, l’œuvre de Paul Biya est présentée comme un catalyseur de stabilité et de progression . La cérémonie de dédicace prochaine vise à mobiliser l’électorat autour de ce bilan, en soulignant les avancées et les infrastructures qui façonnent le Cameroun de demain .
