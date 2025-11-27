CAMEROUN :: Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget :: CAMEROON

Jules Hilaire Focka Focka fait le bilan de la mandature passée et définit les priorités pour 2026, avec ou sans lui aux commandes de cette institution.

« Lors de la dernière crise postélectorale, la majorité des jeunes qui étaient dans les rues pour manifester étaient ceux qui n’ont rien à faire. Nous allons penser comment procéder afin que ces jeunes soient formés, occupés et maîtrisables.»

Avant les élections des membres du conseil régional de l’Ouest prévue pour le 30 novembre prochain, le Dr Jules Hilaire Focka Focka, président sortant du Conseil régional de l’Ouest et candidat sur la liste du délégué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), reconnaît implicitement que l’une des failles du processus de la décentralisation au Cameroun se manifeste à travers une jeunesse désœuvrée, déboussolées et sans emploi. A sa manière et suivant ses compétences, il compte, suivant les prescriptions de Paul Biya lors de son discours suite à sa prestation de serment le 06 novembre dernier comme président de la République du Cameroun pour un huitième mandat consécutif, remédier à cette injustice sociale, ou mieux cette « frustration » de la jeunesse.

A cet effet, il projette la vie de cette région pour l’horizon 2026 et pense surtout à la formation professionnelle et à l’emploi des jeunes issus des couches sociales défavorisées. Une action pourrait entrer dans le programme relatif à la promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et de l’appui à la jeunesse.

Ainsi, la salle Saint François qui abrite les travaux du Conseil régional de la région de l’Ouest ne désemplit pas ce mercredi 26 novembre 2025. 64 Conseillers régionaux du collège des chefs traditionnels ou des délégués des départements ont répondu présent. Il y a 9 procurations et 10 absences non justifiées. Adrey Epenté Tazeu, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Ouest est là pour représenter l’Etat central, en lieu et place de Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l’Ouest.

La loi sur la fiscalité locale, un atout ?

Président du conseil régional de l’Ouest, Jules Hilaire Focka Focka dirige de main de maître les travaux de cette session pour le vote du budget de la région de l’Ouest pour le compte de l’exercice 2026. De sa communication, il ressort que le budget de la région de l’Ouest pour l’exercice 2026, conformément aux dispositions de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code des collectivités territoriales décentralisées est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de dix milliards cinq cent soixante -trois cent quarante un millions six cent deux mille deux vingt (10 563 602 220) FCFA. Le budget d’investissement que propose le Dr Jules Hilaire Focka Focka, s’élève à la somme de sept milliards sept cent vingt-deux millions trois cent quarante-un mille sept cent vingt-huit (7 722 341 728) FCFA soit 73,10 % et celui du fonctionnement est à la somme de deux milliards huit cent quarante-un millions deux cent soixante milles quatre-vingt-douze (2 841 260 492) FCFA soit 26,90%. Les dépenses pour le paiement du personnel sont chiffrés à deux cent dix-neuf millions cent mille (219 100.000) FCFA soit 3,27% du fonctionnement.

Dans l’optique de maximiser les chantiers de développement dans la région de l’Ouest, Dr Jules Hilaire Focka Focka, explique avoir procédé à des aménagements en consacrant 73,10 % de ce budget à l’investissement au lieu de 60% comme le recommande les textes. Pour 2026, le président du conseil régional de l’Ouest envisage le renforcement des plateaux techniques des principales formations sanitaires et l’amélioration du secteur éducatif et celui de la formation professionnelle. Une démarche qui rentre dans le cadre du programme lié à l’amélioration des services sociaux de base. La gouvernance et l’administration locale tout comme la promotion du développement économique et la protection de l’environnement rentrent dans les axes de travail du conseil régional de l’Ouest en 2026.

Patricia Ndam Njoya dénonce…

Le Dr Jules Hilaire Focka Focka compte sur les recettes provenant des transferts des différents départements ministériels. Il s’agit principalement du ministère du Tourisme, du ministère des Enseignements secondaires, du ministère des Travaux publics et du ministère de la Santé publique. Les recettes propres, à hauteur de six milliards de francs Cfa, sont envisageables dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la fiscalité locale qui permettra au Conseil régional de l’Ouest d’avoir des recettes propres, dans le sens de son autonomie financières telle que prescrite par la Constitution du 18 janvier 1996.

Reste que la marche du Conseil régional de l’Ouest soulève des interrogations, y compris dans les rangs de la majorité, le Rdpc. Me Amadou Tala Tamto, militant de cette formation politique et délégué de la Mifi au Conseil régional, a exprimé la frustration des membres de cette instance résidants dans la ville de Bafoussam et ses environs. Il soutient que c’est à tort que pendant les cinq ans de mandat qui s'achèvent, ils n’ont jamais bénéficié des indemnités de transport et de logement comme les délégués des autres départements. Parce que, celui, il y a des villages dans la Mifi, où il est plus difficile pour le délégué y résidant de se déplacer pour atteindre le siège du Conseil régional que pour un délégué résidant à Bandjoun dans le département du Koung-Khi.

Relativement à cette préoccupation, le président du Conseil régional a expliqué qu’il agit conformément à la loi qui ne prévoit aucune indemnité de déplacement ou de logement pour les délégués du département qui abrite le chef-lieu de la région. Présidente nationale de l’Union démocratique du Cameroun (Udc), Patricia Toïmano Ndam, pense que Dr Jules Hilaire Focka Focka, n’a pas réussi, au coup de cette mandature des pionniers du conseil régional de l’Ouest, donne « une âme » à cette instance.

Selon madame le maire de la commune de Foumban, « la diversité n’a ni été respectée ni été célébrée au sein du Conseil régional de l’Ouest ». Cette élue locale pense que, au-delà des clivages politiques, il revenait au Dr Jules Hilaires Focka Focka de briller en vecteur positif de la décentralisation en faisant de la pluralité des formations politiques au conseil régional de l’Ouest un levier pour le développement local et non un socle des divisions et des confrontations épistolaires…

