Camer.be
Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir

La grande famille musicale camerounaise est en fête suite à l’union de Georges Seba, légende de la musique, et de la talentueuse artiste de bikutsi Taty Eyong. Leur mariage a été célébré ce venddi à Goussainville, en France, marquant le début d’un nouveau chapitre rempli d’espoir pour le célèbre artiste . Cette union revêt une signification particulière puisqu’elle intervient près de six ans après le décès de Marylou Seba, la précédente épouse avec laquelle Georges avait partagé dix années de vie .

Cette cérémonie de mariage a réuni les proches des deux artistes, unissant ainsi deux générations et deux styles musicaux emblématiques du Cameroun. Georges Seba, icône du gospel et figure paternelle de la musique, trouve en Taty Eyong, jeune et dynamique voix du bikutsi, une complice de cœur et de scène. Leur histoire d’amour aurait débuté en 2021, lorsque Taty a rencontré celui qui était à la fois son idole musicale et une figure marquante de son enfance . Quatre ans plus tard, cette rencontre chanceuse s’est transformée en une union destinée à durer toute une vie, devant la loi, devant Dieu et devant leurs proches .

Pour Georges Seba, ce remariage symbolise un retour à la lumière après une épreuve douloureuse. Il ouvre son cœur à nouveau, démontrant que la vie peut retrouver des couleurs de bonheur et d’optimisme. Ce nouveau chapitre est accueilli avec joie par leurs admirateurs, qui voient en ce couple la beauté des secondes chances et la force de l’amour qui transcende les épreuves. Cette union n’est pas seulement une affaire privée ; elle représente un moment de douceur et de positive célébré par la communauté artistique camerounaise, offrant une narrative d’espoir et de renaissance qui résonne bien au-delà de la scène musicale .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#GeorgesSeba #TatyEyong #MariageCamerounais #Gospel #Bikutsi #Esperance #CultureCameroun

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir
Gabrielle Onguéné, star camerounaise du CSKA, obtient la nationalité russe par décret
UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
HCCE FRANCE: Communiqué de presse
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
KITTY BELL : une artiste aux mille talents qui illumine Arras
Tournoi nordique 2026 : Patrick Lionel Kamula se prépare
La diaspora camerounaise : une rentrée culturelle sous le signe de la passion et de l’excellence
Diaspora camerounaise : manifestation prévue devant l'ONU à Genève le 26 septembre
Mado, ou l’art du beau
Tragédie aux États-Unis :la Camerounaise Diane Mambe retrouvée morte dans son appartement en Arizona
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:17
Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii

Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii
01:03
Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir

Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir
18:53
Ateki Seta Caxton se rallie à Bello Bouba Maigari pour la présidentielle camerounaise

Ateki Seta Caxton se rallie à Bello Bouba Maigari pour la présidentielle camerounaise
18:43
Douala : des militantes de Paul Biya huées à Ndokoti, un signe de tension électorale

Douala : des militantes de Paul Biya huées à Ndokoti, un signe de tension électorale
16:38
Présidentielle camerounaise 2025 : le Premier ministre mobilise pour Paul Biya à Tiko

Présidentielle camerounaise 2025 : le Premier ministre mobilise pour Paul Biya à Tiko

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo