Henri Eyebe Ayissi, le stratège qui a vu juste pour Paul Biya et la Lékié

Plus Eton et étonnant que Henri Eyebe Ayissi, On….

Il avait été le premier à appeler, sous les quolibets et les sarcasmes, à une candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle si chahutée d’octobre 2025. Paul Biya lui a donné raison. Le président candidat est allé le remercier sur place dans la Lekié. Rien d’étonnant.

La précocité et l’agitation étaient les reproches les plus gentils que l’on fit à Henri Eyebe Ayissi, quand il lança un émouvant appel à Paul Biya et à une adhésion concertée et massive de la majorité du peuple, sinon de tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais derrière leur président national. Le fils de la Lékié suppliait alors Paul Biya de se présenter à l’élection présidentielle 2025, alors que les vagues de l’élection présidentielle de 2018 ne s’étaient pas encore totalement retirées. Appel précoce, opération anticipée, manœuvres non maturées, gesticulations intéressée, voilà les épithètes les plus courtoises qui sonnaient alors dans les journaux et les Réseaux sociaux quand l’actuel ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières manifestait sa clairvoyance et livrait les messages des oracles et des génies d’Obala, de Monatélé, d’Evodoula, d’Okola, de Batchenga et de tout l’étonnant département de la Lekié.

Certains l’avaient même traité d’opportuniste et de rêveurs. D’autres qualifiaient ses convictions manifestes d’échappatoires pour s’épargner les affres de la justice (dont le Tribunal criminel spécial) qui, selon leurs « révélations », en avait contre le natif de la Lekié. Les plus « informés » affirmaient que les gonds de la porte du pénitencier résonnaient déjà, s’ouvrant grandement pour laisser entrer et mettre aux fers pour plusieurs années celui qu’ils qualifiaient de « sinistre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières. »

Les détracteurs du Ministre Henri Eyebe Ayissi semblaient connaître sa vie plus que lui-même, tellement ils juraient des serments quand ils détruisaient les activités politiques de ce dernier pour Paul Biya. C’est pourquoi ils s’étaient alors battus pour que le caractère proactif des faits, actes, gestes et paroles du Ministre Henri Eyebe Ayissi pour une candidature (alors lointaine) et une réélection (alors incertaine pour beaucoup) de Paul Biya, ne soit perçu que comme une agitation intéressée et défensive. Une certaine presse avait relayé et soutenu cette campagne de déconstruction de l’audacieuse proposition d’Henri Eyebe Ayissi. Les proches de ce dernier révèlent qu’il « en rit » beaucoup.

Même dans la Lekié

La Lekié, département de la Région du Centre, qui entretiendrait une relation très particulière et très profonde (des langues évoquent même des relations mystiques et ésotériques) avec Paul Biya, a tenu fortement ces relations lorsque certains de ses fils, élites intérieures et extérieures, sont entrés en dissidence contre l’engagement du Ministre Henri Eyebe Ayissi. Rien d’étonnant, puisqu’il est difficile de faire l’unanimité quand on se démarque des foules d’hypocrites et de flagorneurs plus calculateurs que convaincants ; encore moins convaincus eux-mêmes par les convictions qu’ils diffusent en public. Des personnalités du Département de la Lekié avaient été plus prudentes, moins pourfendeurs publiquement de l’engagement de leur frère Henri Eyebe Ayissi, préférant parler d’initiative personnelle, personnalisée, pernicieuse, individuelle et individualisée qui n’avait pas reçu la bénédiction solennelle du groupe socio-ethnique au nom duquel le Ministre voulait parler.

Un membre de l’élite extérieure de la Lekié avait d’ailleurs rejoint une haute personnalité de la Région qui, au cours d’un entretien avec des journalistes, s’était offusqué du fait que Henri Eyebe Ayissi s’était alors arrogé le titre ou le rôle de porte-parole des élites de la Lekié et de la Région du Centre dans cette initiative sans consultation, sans mandat et sans pertinence. Nous ne disons pas que ces deux élites Eton manifestaient, en ce moment-là, leur « 15 minutes de folie quotidienne ». Nous préférons dire que le Ministre Eyebe Ayissi avait étonné plus d’un quand il s’était alors donné cette audace.

Les 15 minutes de folie du Ministre

C’était une folie pour les uns, un aplomb pour les autres. Alors que les candidats contestataires des résultats du scrutin présidentiel de 2018 n’avaient pas encore trouvé des potions pour calmer leurs folies, Henri Eyebe Ayissi se projetait déjà sur 2025. C’est ce que nous voulons nommer ici « folie ». Les citoyens camerounais se vêtaient encore de l’incertitude, qui deviendra pour eux une habitude pendant les sept années d’un nouveau mandat débutant, quant à l’aptitude de Paul Biya à terminer ce mandat sans turpitudes. Le Ministre Henri Eyebe Ayissi avait déjà pris de l’altitude et de là-haut voyait déjà Paul Biya encore candidat en 2025. Nous aussi nous étions dans la conviction crue que c’était de la folie à cette époque-là. Nous étions persuadés que c’était les « 15 minutes de folie » du fils de la Lekié. Jusqu’à ce que « le champion » décide de continuer. Jusqu’à ce que « le chouchou » décide de ne pas rentrer au village et surtout qu’il « ne nous abandonnera jamais ».

Paul Biya dans la Lekié

Le président de la République Paul Biya est candidat pour un huitième mandat comme le lui avait demandé (presqu’en larmes) Henri Eyebe Ayissi. Il se dit tellement de choses entre Paul Biya et la Lekié. Les gardiens de secrets ne sont pas étonnés du fait que le président candidat clôture personnellement en apothéose sa campagne dans le Département de la Lekié ; ou qu’il y séjourne pendant le temps de la campagne électorale. C’est depuis Monatélé qu’il a dit aux camerounais sa détermination et pourquoi il s’est présenté à l’élection présidentielle 2025.

Pour Henri Eyebe Ayissi, le Cadastre électoral est maitrisé pour garantir un 100/100 au « Chouchou Champion ». Pour ce qui est du Domaine des affaires électorales, Henri Eyébé Ayissi s’est toujours montré foncièrement rassurant et réaliste. H.E.A : A suivre.

