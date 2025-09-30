Camer.be
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l'impact de l'action collective »
FRANCE :: DIASPORA

HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »

À l’ouverture du Congrès HCCE France 2025, Mme Suzanne Pasquier, Présidente du HCCE France, a livré un discours d’une grande force : un appel clair à la mobilisation de la diaspora, à la synergie des énergies et à l’engagement collectif pour contribuer à l’effort de la nation.

Avec sobriété et conviction, elle a rappelé le rôle central du HCCE France : fédérer, accompagner et renforcer la coopération afin de bâtir une communauté résiliente, solidaire et prospère.

Ce congrès, placé sous le signe du partage et de la réflexion, offre une opportunité unique de mettre en lumière la puissance de l’unité et la richesse d’une action commune, au service du rayonnement de la diaspora et de son épanouissement durable.

Ensemble, faisons du HCCE France une force vive, capable de transformer les défis en réussites éclatantes.

