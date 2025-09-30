-
© Avec Sopieprod : Hilaire SOPIE
- 30 Sep 2025 12:23:55
- |
- 480
- |
-
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »
À l’ouverture du Congrès HCCE France 2025, Mme Suzanne Pasquier, Présidente du HCCE France, a livré un discours d’une grande force : un appel clair à la mobilisation de la diaspora, à la synergie des énergies et à l’engagement collectif pour contribuer à l’effort de la nation.
Avec sobriété et conviction, elle a rappelé le rôle central du HCCE France : fédérer, accompagner et renforcer la coopération afin de bâtir une communauté résiliente, solidaire et prospère.
Ce congrès, placé sous le signe du partage et de la réflexion, offre une opportunité unique de mettre en lumière la puissance de l’unité et la richesse d’une action commune, au service du rayonnement de la diaspora et de son épanouissement durable.
Ensemble, faisons du HCCE France une force vive, capable de transformer les défis en réussites éclatantes.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique DIASPORA
Les + récents
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise
Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds
La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »
DIASPORA :: les + lus
CUISINE AFRICAINE REVISITÉE BY COCO LAGO
- 22 August 2019
- /
- 30600
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 209172
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 203605