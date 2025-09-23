Camer.be
Gabrielle Onguéné, star camerounaise du CSKA, obtient la nationalité russe par décret
RUSSIE :: DIASPORA

Dans un mouvement qui souligne l'intersection du sport et de la géopolitique, la footballeuse camerounaise Gabrielle Onguéné est officiellement devenue citoyenne russe. Un décret signé par le président Vladimir Poutine et publié sur le portail officiel des textes juridiques a acté cette décision majeure. Cette naturalisation exceptionnelle récompense une carrière remarquable sous les couleurs du CSKA Moscou, où l'attaquante de 36 ans évolue depuis 2017.

Gabrielle Onguéné, pilier de l'équipe féminine du CSKA, a récemment célébré son 200e match sous le maillot rouge et bleu, un cap symbolique qui témoigne de son importance au sein du club. Son parcours en Russie est déjà jonché de succès collectifs, avec deux titres de championne de Russie et trois victoires en Coupe nationale à son palmarès.

L'obtention de ce passeport russe n'est donc pas anodine ; elle couronne une intégration réussie et une contribution sportive significative. Cette décision administrative ouvre également de nouvelles perspectives pour l'athlète, tant sur le plan professionnel que personnel, solidifiant son ancrage dans son pays d'adoption. Pour le football féminin russe, cette reconnaissance par le plus haut niveau de l'État est un signal fort en faveur de l'attractivité et du développement de la discipline. L'histoire d'Onguéné illustre comment le sport transcende les frontières, créant des ponts inattendus et des récits humains passionnants au cœur de l'actualité internationale.

