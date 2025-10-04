ESPAGNE :: Sevilla FC et FC Barcelona ont rendez-vous en Liga :: SPAIN

Une affiche aux allures de petite finale en Liga

Le temps sera reluisant au RAMON SANCHEZ PIZJUAN dans la ville de SEVILLE pour le public, les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans cette nouvelle saison sportive. Pour le compte de la 8ème journée de LA LIGA la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

Un duel d’antan

Dans le face-à-face SEVILLA FC – FC BARCELONA profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises deux clubs ambitieux qui devront se mettre en branle au vu de l’opportunité et dont il faudra se donner pour faire un résultat dans cette compétition d’envergure.

Avec sa cote de 1.47, FC BARCELONA premier au classement profitera de son statut pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et s’adjuger d’une autre victoire en championnat. Une belle opportunité pour les coéquipiers de LAMINE YAMAL de se retrouver garder leur avance au classement à travers un bon résultat afin de donner encore du sourire à ses nombreux supporters dans ce rendez-vous unique à son genre et donner le ton de ses ambitions.

Pour SEVILLA FC douzième au classement avec sa cote de 5.29, il faudra réaliser un bon match sur son terrain face à un adversaire et concurrent en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier en prenant sa revanche et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour se donner un objectif pour la suite. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de DJIBRIL SOW qui devront tenter leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la suite.

Ce sera d’ailleurs la 52ème fois que les deux clubs se rencontrent toutes compétitions confondues avec 36 victoires pour les barcelonais contre 5 victoires pour les sévillans et 10 matchs nuls et il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

