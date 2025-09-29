Camer.be
Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris
Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris

Paris, 28 septembre 2025: Lors du Congrès du Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur (HCCE), tenu ce dimanche dans la capitale française, une intervention a particulièrement marqué les esprits : celle d’Adèle EKEDI. Juriste de formation, cheffe d’entreprise aguerrie et figure respectée de la diaspora, elle a su illuminer le podium par son éloquence, son engagement et sa vision.

Depuis près de 15 ans, Adèle EKEDI du cabinet ANE CONSULT, se distingue par son travail acharné, son sens du leadership et sa capacité à fédérer. Discrète mais déterminée, elle a su gravir les échelons, non sans défis, pour bâtir une entreprise solide et respectée, tout en gardant un ancrage fort dans la communauté. Femme d'influence et de conviction, elle incarne une nouvelle génération de leaders africains engagés dans la transformation sociale et économique.

Lors de son intervention, elle a partagé son parcours inspirant, mettant en avant les valeurs qui la guident : l'excellence, l'intégrité et la solidarité. Abordant le thème du leadership féminin, elle a insisté sur la nécessité pour les femmes de s'affirmer, de prendre leur place et de croire en leur potentiel. Elle a également lancé un appel vibrant à la jeunesse, l'encourageant à oser, à se former et à entreprendre.

« Je suis ici pour partager mon expérience, mais surtout pour tendre la main à celles et ceux qui veulent avancer. Le succès n’est jamais individuel ; il est collectif », a-t-elle déclaré devant une salle attentive et émue.

Cette prise de parole, aussi sobre que percutante, a été saluée par les participants comme l’un des moments forts du congrès. Adèle EKEDI s’impose ainsi comme une référence, un modèle pour la diaspora camerounaise et au-delà.

Avec humilité et détermination, elle continue de tracer un chemin fait d’exigence et de générosité, inspirant celles et ceux qui croisent sa route.

 

