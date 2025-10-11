CAMEROUN :: Anicet Ekane défie Atanga Nji sur la publication des résultats électoraux :: CAMEROON

Dans un contexte électoral camerounais des plus tendus, la réplique cinglante d'Anicet Ekane, le président du MANIDEM, résonne comme un avertissement. Réagissant aux menaces du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, qui a mis en garde contre toute publication anticipée des résultats, le responsable politique a usé d'une métaphore sportive pour affirmer sa détermination. « À la fin d'un match de football, les scores ne sont pas connus quelques jours après, mais le même jour », a-t-il déclaré, promettant que le résultat de la confrontation électorale entre Paul Biya et le challenger principal Issa Tchiroma Bakary serait connu sans délai.

Ce discours intervient à la veille d'un scrutin présidentiel crucial et illustre les vives tensions sur la transparence du processus. Le ministre Atanga Nji avait menacé de poursuites quiconque publierait des tendances ou résultats avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel, qui dispose d'un délai de quinze jours pour annoncer les résultats finaux. La réponse d'Anicet Ekane, membre de la coalition Union pour le Change soutenant Issa Tchiroma Bakary, est perçue comme un défi direct à cette injonction.

La situation politique est particulièrement volatile. Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Paul Biya devenu son rival surprise, a su mobiliser un électorat en quête de changement lors de sa campagne. Parallèlement, le pays doit composer avec des défis sécuritaires majeurs, notamment dans les régions anglophones où un conflit séparatiste persistant menace encore un peu plus la tenue du scrutin et risque d'affecter le taux de participation.

Dans ce climat d'incertitude, l'exigence de transparence immédiate portée par Anicet Ekane sur la publication des résultats cristallise les craintes de nombreuses parties prenantes quant à la sincérité du verdict des urnes.

