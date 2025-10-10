CAMEROUN :: Marketing politique,géométrie variable:Paul Biya en grande affiche, Kwemo et Matomba en camionnette :: CAMEROON

A moins de deux jours de la fin de la campagne électorale dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, tous les panneaux publicitaires de la ville de Bafoussam sont occupés par la photo du président de la République sortant et candidat à sa propre succession, sous la bannière du Rdpc…

Dans l’attente du passage de l’équipe de campagne de Patricia Ndam Njoya, ce 09 octobre 2025, les conducteurs de motos taxis se vantent de s’être partagé la somme de cinquante mille francs reçus de l’équipe de campagne du candidat Paul Biya, la veille. Certains ont reçu cinq cent francs Cfa(500 Fcfa) de ce partage et s’en vante…Mendicité ou corruption électorale ? Alors de passage au marché A de Bafoussam, la candidate de l’Udc s’est montrée indignée par cette attitude des potentiels électeurs qui refusent de se battre pour leur dignité et préfèrent consommer des bouteilles bières au détriment de leur avenir personnel ou celui de leur progéniture.

Les petites affiches des candidats de l’opposition

A Bangangté dans le département du Ndé, les candidats des partis de l’opposition sont quasiment absents de la campagne électorale dominée de main de maitre par Célestine Courtès Kectha, ministre de l’Habitat et du développement urbain (Mindhu) et présidente de la commission départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Contrairement au département du Haut-Nkam où la campagne de Paul Biya est timide, Célestine Coutès Ketcha semble faire feu de tout bois pour assurer le succès champion du Renouveau au soir du 12 octobre, malgré l’absence remarquée de Marcel Niat Njifendji sur le terrain. Une absence ironisée par Me André Marie Tassa, secrétaire de la fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Malgré la disqualification, jugée injuste, du Pr Maurice Kamto, ces affidés à l’instar de cet avocat suivent cette campagne et appellent leurs affidés à sortir massivement pour voter le 12 octobre et défendre leur vote… Surtout que le concept de défense populaire des votes systématisa par le Mrc de Maurice Kamto semble devenu la rengaine de tous les partis politiques de l’opposition. Les militants du Parti pour la réconciliation nationale Camerounaise qui porte la candidature de Cabral Libii lèvent aussi le ton, bien qu’ils soient peu visibles. Seules quelques affiches notamment sur des murs et des édifices avant le 3eme carrefour de l’évêché indiquent leur passage à Bafoussam. Les petites affiches de Espoir Matomba sont aussi visibles. Tout comme celles de Pierre Kwemo. Seul le candidat Paul Biya occupe les panneaux publicitaires avec ses grandes affiches ou ses banderoles qui le présentent comme le candidat de « l’espérance » ou de la « sécurité, de la stabilité et de la prospérité ».

Pour se faire remarquer par les potentiels électeurs de la ville de Bafoussam, deux candidats y font circuler des camionnettes localement appelés « pick up » avec les couleurs de leur formation politique et de leur photo. Il s’agit de Espoir Matomba du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs) et de Pierre Kwemo de l’Union des mouvements socialistes (Ums).

Issa Tchiroma Bakary dans les cœurs et sur les lèvres

Favori des populations de la région de l’Ouest, surtout celles actives sur les réseaux sociaux, Issa Tchiroma Bakary du Front pour le Salut National du Cameroun en abrégé Fsnc et portée par l’Union pour le changement (Upc) d’Ekane Anicet, ne s’est plus rendu dans la région de l’Ouest, après la tenue de son meeting de précampagne électorale très suivie au niveau du carrefour Socada à Bafoussam. Reste que ce 09 octobre ses tricots de campagne ont été remarqués sur des conducteurs de motos taxis postés au rond-point de l’hôtel de ville de Bafoussam. Cette candidature largement soutenue par les militants et sympathisants du Mrc est au centre de tous les débats dans les lieux publics. Surtout les réseaux sociaux, les soutiens du candidat Issa Tchiroma s’activent à établir une distinction entre la couleur jaune (sauce jaune) de son bulletin et celui de la candidate de l’Udc. Les soutiens de Bougha Hagbe Jacques, candidat du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc) dont ele quartier général de campagne est logé dans un immeuble au carrefour « Le Maire » à Bafoussam sont moins visibles sur le terrain dans la localité. Avant le lancement de la campagne électorale, Ernest Pekeuho, president d’un parti allié à ce candidat a fait quelques apparitions dans la ville, et depuis…

