CAMEROUN :: La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle :: CAMEROON

Ce manifeste d'une dizaine de pages vient d'être dévoilé ce 3 octobre à Yaoundé au Cameroun autour d'un atelier qui a réuni les représentants des organisations de femmes et de jeunes ; acteurs de la société civile ; politiques, Experts en genre.

De façon plus concrète, cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et des élections régionales (Novembre 2025) et législatives et municipales (2026) au Cameroun, où les femmes et les jeunes souhaitent faire entendre leurs voix à travers un manifeste qui reflète leurs aspirations en matière de paix, de cohésion sociale, de gouvernance inclusive et de développement durable.

Comme raison valable de la tenue de cet atelier , les femmes et les jeunes n'ont pas souvent bénéficié d'une participation effective, pourtant les agendas Femmes, paix et sécurité (Résolution 1325 et connexes) et Jeunes, paix et sécurité (Résolution 2250) du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaissent l'importance du rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.Le 25° anniversaire de l'adoption de la Résolution 1325 (octobre 2000) se célèbre cette année. Le contexte est propice pour rappeler que l'inclusion des femmes tient à engager publiquement les acteurs du jeu électoral et les détenteurs de pouvoir à contribuer à des élections libres, crédibles et sans violences, mais aussi à garantir une prise en compte holistique des besoins des femmes et des jeunes.

Le développement d'un manifeste des femmes et des jeunes pour la paix selon Sylvie Jacqueline Ndongmo coordinnatrice de la salle de veille et d'alerte des femmes , s'inscrit dans le cadre du projet de Réduction des violences par le suivi et les systèmes d'alerte (REVIMAS) en période des élections présidentielles, régionales, et municipales/législatives de 2025 et 2026 au Cameroun. En guise de rappel , ce projet est opérationnalisé par une Salle de veille et d'alerte des femmes. Cette Salle est un mécanisme de suivi, d'alerte précoce et d'atténuation des violences et des tensions liées aux élections. Elle permet de recueillir et d'analyser des informations sur les facteurs de risque afin de prévenir leur escalade. Le projet va au-delà du simple monitoring électoral et s'étend à l'éducation à la paix de façon globale.

Cependant , l' objectif général de cet atelier est de présenter et de valider le manifeste des femmes et des jeunes, afin qu'il reflète leurs attentes et soit transmis aux candidats à l'élection présidentielle, aux décideurs politiques et détenteurs du pouvoir aux niveaux national et local ; recueillir les contributions des femmes et des jeunes issus des dix régions du pays et de divers milieux, de la diaspora, conformément aux résolutions onusiennes 1325 et 2250 sur les agendas FPS et JPS.



On précise que cet atelier qui s'est ouvert ce 3 octobre dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé est organisé avec l'appui du Service Civil pour la Paix (SCP) de la GIZ. Il s'inscrit par ailleurs dans la mise en œuvre du plan d'action 2º génération du Cameroun de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, en favorisant ainsi la participation des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits, la médiation, et la protection des citoyens camerounais.

Rappelons que c'est sur 5 piliers de résolutions en travaux de 6 groupes qu'ont été élaboré des recommandations sur les questions concernant les femmes.

Entres autres piliers : "participation, protection,accès équitable aux ressources et opportunités, relèvement et réinsertion".

Quelques recommandations recueillies au sortir des travaux en groupe :

Faciliter l'application correcte des lois et des politiques de décentralisation ; améliorer l'accès à la propriété foncière des femmes ; institutionnaliser l'éducation à la paix pour promouvoir une culture de la paix à l'intérieur et à l'extérieur des écoles.

En définitive, selon les organisateurs de cet atelier , ce manifeste présenté ce 3 octobre est un plaidoyer en faveur des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain afin qu'ils puissent intégrer ces priorités dans leur programme de société et d'action ; reconnaître et renforcer la place des femmes et des jeunes dans le processus de prise de décision et de consolidation de la paix et cohésion sociale, s'engager à travailler avec la WILPF Cameroun pour bâtir un Cameroun uni, juste, apaisé et prospère.

