Claude Lekagne, une voix éclairée au cœur du Congrès HCCE France 2025
Claude Lekagne, une voix éclairée au cœur du Congrès HCCE France 2025

À l’occasion du Congrès HCCE France 2025, organisé à Paris dans le 12ᵉ arrondissement, les regards se sont tournés vers une figure familière de la diaspora : Claude Lekagne, journaliste chevronné, observateur attentif des dynamiques migratoires depuis plus de quarante ans.

Invité à modérer les échanges, son rôle ne s’est pas limité à celui de simple animateur. Avec la rigueur d’un professionnel aguerri et la lucidité d’un homme qui a traversé toutes les mutations de la diaspora, Claude Lekagne a su capter l’attention des participants. Ses interventions, à la fois claires et percutantes, ont ouvert des pistes de réflexion sur des problématiques aussi bien africaines que diasporiques, qu’il s’agisse de gouvernance, de cohésion sociale ou encore de transmission des valeurs.

Sa capacité à replacer chaque sujet dans une perspective historique et sociétale a été unanimement saluée. À travers une analyse fine et une parole sans complaisance, il a su mettre en lumière les défis communs tout en esquissant des solutions concrètes.

À notre micro, en clôture du congrès, Claude Lekagne a livré son appréciation sur la tenue des ateliers et la qualité des travaux. Sans détour, il a rappelé l’urgence de renforcer les liens entre les communautés africaines de l’extérieur et celles du continent, tout en insistant sur la nécessité d’un dialogue constant et constructif.

Son intervention, marquée par la profondeur de l’analyse et la pertinence du propos, restera comme l’un des temps forts de ce congrès. Plus qu’un modérateur, Claude Lekagne s’est affirmé comme un véritable passeur d’idées, un trait d’union entre l’Afrique et sa diaspora.

