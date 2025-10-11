CAMEROUN :: Clôture de campagne de Paul Biya : La répétition générale avant le concert :: CAMEROON

À la veille du concert de clôture de la campagne présidentielle du candidat Paul Biya, les préparatifs affichent un taux de réalisation satisfaisant pour les organisateurs.

Entre chorégraphies inédites et performances vocales de haut vol, le spectacle s'annonce comme l'apothéose festive d'une campagne menée tambour battant. Cet après-midi, les projecteurs étaient braqués sur la scène du palais des sports qui accueillera l'événement demain. La grande répétition technique tenu ce jour est selon la présidente du comité d'organisation, Léonie Bwemba « une phase cruciale pour synchroniser le son, la lumière et la performance des artistes ».

Il faut donc dire que, le plateau s'annonce électrique. Le chanteur d'opéra Greg Belobo a particulièrement marqué les esprits en exécutant l'Hymne national du Cameroun, pour signifier que « ce sera un moment de solennité et d'unité ». La diva Annie Anzouer a confirmé sa présence, tout comme Tao, Marolle Tchamba et Kristel Elektra. La chanteuse Brigitte Ella a quant à elle exécuté son titre "Ma yiwo", pour « démontrer l'ambiance festive qui règnera», confie-t-elle.

Par ailleurs, le concert de demain prévoit une mise en scène complète et des tableaux chorégraphiques audacieux. Au cours de cette grande répétition, une chorégraphie où des danseurs prévoient de s'étaler au sol pour dessiner le nom de Paul Biya a été mise au point pour demain malgré quelques ajustements faites par la chorégraphe en chef. Toutefois, la présidente du comité d'organisation, Léonie Bwemba, s'est montrée confiante quant à la réussite de l'événement. « La clôture de la campagne présidentielle du Chef de l'État s'annonce bien. Nous attendons massivement tous les Camerounais parce que c'est un concert qu'il a voulu offrir au peuple » a-t-elle affirmé. Le rendez-vous est donc pris pour demain 14 heures pour une grande fête populaire offerte par le candidat Biya.

