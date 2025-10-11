Camer.be
Clôture de campagne de Paul Biya : La répétition générale avant le concert
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Clôture de campagne de Paul Biya : La répétition générale avant le concert :: CAMEROON

À la veille du concert de clôture de la campagne présidentielle du candidat Paul Biya, les préparatifs affichent un taux de réalisation satisfaisant pour les organisateurs. 

Entre chorégraphies inédites et performances vocales de haut vol, le spectacle s'annonce comme l'apothéose festive d'une campagne menée tambour battant. Cet après-midi, les projecteurs étaient braqués sur la scène du palais des sports qui accueillera l'événement demain. La grande répétition technique tenu ce jour est selon la présidente du comité d'organisation, Léonie Bwemba « une phase cruciale pour synchroniser le son, la lumière et la performance des artistes ».

Il faut donc dire que, le plateau s'annonce électrique. Le chanteur d'opéra Greg Belobo a particulièrement marqué les esprits en exécutant l'Hymne national du Cameroun, pour signifier que « ce sera un moment de solennité et d'unité ». La diva Annie Anzouer a confirmé sa présence, tout comme Tao, Marolle Tchamba  et Kristel Elektra. La chanteuse Brigitte Ella a quant à elle exécuté son titre "Ma yiwo",  pour « démontrer l'ambiance festive qui règnera», confie-t-elle.

Par ailleurs, le concert de demain prévoit une mise en scène complète et des tableaux chorégraphiques audacieux. Au cours de cette grande répétition, une chorégraphie où des danseurs prévoient de s'étaler au sol pour dessiner le nom de Paul Biya a été mise au point pour demain malgré quelques ajustements faites par la chorégraphe en chef. Toutefois, la présidente du comité d'organisation, Léonie Bwemba, s'est montrée confiante quant à la réussite de l'événement. « La clôture de la campagne présidentielle du Chef de l'État s'annonce bien. Nous attendons massivement tous les Camerounais parce que c'est un concert qu'il a voulu offrir au peuple » a-t-elle affirmé. Le rendez-vous est donc pris pour demain 14 heures pour une grande fête populaire offerte par le candidat Biya.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Crise à Madagascar : l'armée se mutine, le président Rajoelina acculé par la contestation
Clôture de campagne de Paul Biya : La répétition générale avant le concert
Paul Atanga Nji alerte : toute autoproclamation de vainqueur sera sévèrement sanctionnée
Présidentielle 2025 au Cameroun : le fichier électoral officialisé à 8 millions
Affrontements RDPC-UDC à Foumban : la campagne électorale vire à l'affrontement
Meeting de Tchiroma interdit à Maroua : la colère populaire envahit l'hôtel de ville
Dologuélé provoque la fracture de l'opposition centrafricaine
Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE
Présidentielle 2025 : Jean Blaise Gwet, appelle l’opposition à se rallier derrière Paul Biya
RDPC au Cameroun : la mainmise sur les bureaux de vote dénoncée à la présidentielle
Lancement officiel de la campagne du RDPC : un moment de ferveur et de mobilisation autour du Présid
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:49
Crise à Madagascar : l'armée se mutine, le président Rajoelina acculé par la contestation

Crise à Madagascar : l'armée se mutine, le président Rajoelina acculé par la contestation
13:54
Jean Pierre FONKEU, TRACES – Les Racines d’un héritage, 2024, 164 pages.

Jean Pierre FONKEU, TRACES – Les Racines d’un héritage, 2024, 164 pages.
12:52
AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS : 15 ans d’excellence, de reconnaissance et de lumière sur les talents de l

AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS : 15 ans d’excellence, de reconnaissance et de lumière sur les talents de l
12:19
La dignité humaine au coeur du projet national !

La dignité humaine au coeur du projet national !
12:19
Anicet Ekane défie Atanga Nji sur la publication des résultats électoraux

Anicet Ekane défie Atanga Nji sur la publication des résultats électoraux

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo