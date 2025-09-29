Congrès HCCE France 2025 à Paris : Quand l’action collective devient un levier de rayonnement

Paris, 12e arrondissement: C’est dans une atmosphère empreinte de ferveur, de réflexion et de fierté nationale que s’est ouvert, samedi 27 septembre, le Congrès HCCE France 2025 à Paris. Placé sous le thème évocateur « Unir, Agir et Rayonner : l’Impact de l’Action Collective », ce rendez-vous majeur de la diaspora camerounaise s’est imposé comme un temps fort de mobilisation, d’engagement et de prospective.

Dès les premières heures d’un long week-end marathon, le 45T boulevard Diderot s’est transformé en véritable carrefour d’idées et d’énergies. Chefs d’entreprise, responsables associatifs, jeunes leaders, figures culturelles et universitaires : tous ont répondu à l’appel du Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur – Section France, pour porter haut les couleurs d’un Cameroun uni, entreprenant et résolument tourné vers l’avenir.

Le coup d’envoi a été donné par Brice NANA, vice-président du HCCE France et président du comité d’organisation, dont le mot de bienvenue a rapidement laissé place à l’émotion collective suscitée par l’hymne national du Cameroun, chanté à l’unisson. Un moment solennel, fort, qui a donné le ton à une journée d’une richesse exceptionnelle.

Une tribune de haut niveau au service de la réflexion collective

Le programme, dense et finement orchestré, a vu défiler des panélistes de renom, venus partager leur expertise dans des domaines clés : agriculture en milieu rural, fiscalité, assurance, entrepreneuriat, économie culturelle, et bien plus encore. Parmi les moments marquants, la présentation magistrale de « La Route des Chefferies » a captivé l’audience, mettant en lumière l’immense potentiel du patrimoine camerounais comme moteur de développement économique et de rayonnement culturel.

Les échanges se sont déroulés dans une ambiance empreinte de respect, d’écoute et de collaboration. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont pris la parole avec une sincérité désarmante, pour évoquer leurs défis, partager leurs expériences et esquisser ensemble des pistes d’avenir. Même les étudiants, venus des quatre coins de la France, ont eu l’occasion de s’exprimer librement, transformant ce congrès en véritable agora participative.

Une diaspora en action, une nation en projection

La présence remarquée de l’ambassade du Cameroun en France, représentée par son premier conseiller à la tête d’une délégation dynamique, a donné une dimension institutionnelle forte à l’événement. De nombreux invités venus du Cameroun, d’Amérique et de toute l’Europe ont également rehaussé l’éclat de cette édition.

Entre deux panels, des séances de networking B2B et des moments conviviaux , déjeuner et dîner ont permis de tisser ou de renforcer les liens entre participants, dans un esprit de fraternité et d’engagement collectif.

Une fierté assumée, un avenir à bâtir

Ce congrès 2025 restera dans les annales comme une édition particulièrement marquante, non seulement par la qualité des échanges, mais aussi par la profondeur des convictions exprimées. En toile de fond, une fierté commune d’appartenir à une nation riche de sa diversité et de son potentiel.

« Unir, Agir, Rayonner » n’aura pas été qu’un simple slogan. Il aura été un fil rouge, une boussole pour une diaspora en quête de sens et de solutions concrètes pour le Cameroun de demain.

Rendez-vous en 2026

La promesse est d’ores et déjà faite : l’édition 2026 s’annonce comme un nouveau temps fort, pour faire encore et toujours rayonner le pays de Roger Milla, de Mongo Beti, et de tant d’autres, au panthéon des nations engagées et audacieuses.

