Camer.be
Louis Paul Motaze élu Meilleur ministre des Finances d'Afrique centrale
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Louis Paul Motaze élu Meilleur ministre des Finances d'Afrique centrale :: CAMEROON

Le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, a été distingué comme Meilleur ministre des Finances d’Afrique centrale lors du sommet des chefs d’État de la CEMAC à Bangui. Cette récompense consacre son engagement en faveur de la rigueur budgétaire et de l’intégration économique régionale, renforçant la position du Cameroun comme moteur économique en Afrique centrale.

Sous l’impulsion du président Paul Biya, le Cameroun a mené des réformes financières significatives, notamment la suppression des lignes budgétaires opaques (lignes 65 et 94) et l’adoption d’une gestion plus transparente. Ces actions ont été saluées par le FMI et la Banque mondiale, qui soulignent les progrès en matière de mobilisation des recettes non pétrolières et de maîtrise des dépenses publiques.

La distinction de Motaze intervient dans un contexte où le Cameroun affiche une croissance modérée (3,9 % en 2024) et une inflation contrôlée (4,5 %), malgré les défis structurels et les pressions sociales. Son leadership a contribué à consolider la crédibilité financière du pays, essentielle pour attirer les investissements et soutenir les projets d’infrastructures.

Cette reconnaissance régionale souligne également le rôle du Cameroun dans la CEMAC, où il promeut une harmonisation des politiques économiques et une coopération fiscale renforcée. Les efforts de Motaze s’inscrivent dans la vision présidentielle de faire du Cameroun un pays émergent d’ici 2035.

Malgré les critiques sur les inégalités persistantes et la dette publique (46,8 % du PIB), cette distinction réaffirme l’engagement du gouvernement en faveur d’une gestion économique vertueuse et d’une intégration régionale dynamique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#LouisPaulMotaze #CEMAC #FinancesAfrique #RigueurBudgetaire #Cameroun #Economie #PaulBiya

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Louis Paul Motaze élu Meilleur ministre des Finances d'Afrique centrale
Diane et le champagne, quand la passion des bulles devient une affaire de business
Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique
Et si l’Afrique et sa diaspora prenaient toute leur place dans le e-commerce mondial ?
Port Autonome de Douala : une mention honorable pour ses performances logistiques
Nationale 3 Cameroun : le calvaire routier entre Boumnyebel et Sombo paralyse l’économie
L’ART sanctionne les opérateurs télécoms et l’Irad soutient l’agriculture au Cameroun
Conseil Régional du Littoral : Aucun projet réalisé sur 24 annoncés en 2025
Logements sociaux au Cameroun : nouveaux appartements disponibles à Mbanga Bakoko
Explosion des milliardaires en Afrique: une croissance historique de 65% attendue d'ici 2035
Entrepreneuriat des jeunes : quand le chômage devient une opportunité
Sénégal : Visas désormais obligatoires pour les Occidentaux et la Chine
Devenez Rédacteur

Les + récents

03:01
Louis Paul Motaze élu Meilleur ministre des Finances d'Afrique centrale

Louis Paul Motaze élu Meilleur ministre des Finances d'Afrique centrale
01:00
Paul Atanga Nji révèle 37 ans de loyauté envers Paul Biya dans son livre autobiographique

Paul Atanga Nji révèle 37 ans de loyauté envers Paul Biya dans son livre autobiographique
18:29
Petit Round-up africain (J7/8): L'Afrique, c'est (vraiment) foot !

Petit Round-up africain (J7/8): L'Afrique, c'est (vraiment) foot !
14:39
Pr Robert Kpwang Kpwang: l’héritage d’un leader académique à Douala et ses ambitions pour Ébolowa

Pr Robert Kpwang Kpwang: l’héritage d’un leader académique à Douala et ses ambitions pour Ébolowa
14:25
CÉLÉBRATION DE L'EXCELLENCE SCOLAIRE AU MENU DES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT

CÉLÉBRATION DE L'EXCELLENCE SCOLAIRE AU MENU DES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo