Le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, a été distingué comme Meilleur ministre des Finances d’Afrique centrale lors du sommet des chefs d’État de la CEMAC à Bangui. Cette récompense consacre son engagement en faveur de la rigueur budgétaire et de l’intégration économique régionale, renforçant la position du Cameroun comme moteur économique en Afrique centrale.

Sous l’impulsion du président Paul Biya, le Cameroun a mené des réformes financières significatives, notamment la suppression des lignes budgétaires opaques (lignes 65 et 94) et l’adoption d’une gestion plus transparente. Ces actions ont été saluées par le FMI et la Banque mondiale, qui soulignent les progrès en matière de mobilisation des recettes non pétrolières et de maîtrise des dépenses publiques.

La distinction de Motaze intervient dans un contexte où le Cameroun affiche une croissance modérée (3,9 % en 2024) et une inflation contrôlée (4,5 %), malgré les défis structurels et les pressions sociales. Son leadership a contribué à consolider la crédibilité financière du pays, essentielle pour attirer les investissements et soutenir les projets d’infrastructures.

Cette reconnaissance régionale souligne également le rôle du Cameroun dans la CEMAC, où il promeut une harmonisation des politiques économiques et une coopération fiscale renforcée. Les efforts de Motaze s’inscrivent dans la vision présidentielle de faire du Cameroun un pays émergent d’ici 2035.

Malgré les critiques sur les inégalités persistantes et la dette publique (46,8 % du PIB), cette distinction réaffirme l’engagement du gouvernement en faveur d’une gestion économique vertueuse et d’une intégration régionale dynamique.

