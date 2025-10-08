-
© Camer.be : Orlus FOSSO
- 08 Oct 2025 08:18:04
- |
- 294
- |
-
CAMEROUN :: BAPEPA : Un nouveau souffle :: CAMEROON
BAPEPA (arrondissement de Batcham, Ouest-Cameroun), 29 septembre 2025.
La localité de Bapepa a vécu une journée mémorable avec l’inauguration officielle d’un forage moderne doté de quatre points d’eau, offerte par l’homme d’affaires Mérimée Kenne, PDG du groupe Départ Mobile et fondateur de la Fondation Afrikenne.
La cérémonie, placée sous le regard bienveillant des autorités locales, a vu la participation du chef du village de Bapepa et du représentant du sous-préfet de Batcham. Plusieurs artistes de renom, dont Phillbill, Cerimo, DJ La Flamme et Hervé Nguepo, ont égayé le public dans une ambiance festive.
Outre l’inauguration du forage, les populations ont également bénéficié de la réfection complète du toit d’un bâtiment de l’école publique de Bapepa ainsi que d’un don de fournitures scolaires destinées aux élèves, marquant un pas de plus vers l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’apprentissage.
Les discours prononcés à cette occasion ont mis en lumière l’importance de ces gestes.
Le donateur, Mérimée Kenne, a rappelé son engagement à contribuer au bien-être des communautés rurales et à soutenir l’éducation des enfants.
Le chef du village a exprimé la gratitude de toute la communauté pour cet acte de générosité qui améliore durablement la vie des habitants.
Le directeur de l’école publique de Bapepa a salué un appui qui redonne espoir et conditions propices à l’enseignement.
Le sous-préfet, par la voix de son représentant, a encouragé cette initiative citoyenne et invité d’autres élites à suivre l’exemple.
La journée a également été marquée par la célébration de l’anniversaire de Mérimée Kenne, un moment de communion entre le donateur et les populations, symbole de proximité et de reconnaissance.
À travers la Fondation Afrikenne, active depuis plusieurs années dans des actions humanitaires telles que l’adduction d’eau potable, le soutien aux enfants défavorisés et l’aide aux structures sociales, Mérimée Kenne confirme son rôle de mécène engagé, plaçant l’humain et la solidarité au cœur de ses priorités.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS
Les + récents
Pr Begni Bagagna : « La FSJP de l’Université de Douala forme des cadres de qualité »
BAPEPA : Un nouveau souffle
La Convergence Républicaine réclame la coupure d’Internet le jour de l’élection présidentielle
Chronique santé !!!!! Le plastique tueur sanitaire publique en Afrique.
ISSA TCHIROMA BAKARY LE CHOIX DU PEUPLE
EVENEMENTS :: les + lus
Paul Biya nomme Owona Nguini dans 2 universités
- 23 April 2020
- /
- 14840
Batoufam : Geremi et Laure Fotso poursuivent l’œuvre de Victor Fotso
- 19 December 2019
- /
- 12218
Urgent: Paul Biya nomme Philémon Yang, 72 ans (document)
- 17 April 2020
- /
- 12204
NOURA RAISSA NJIKAM MISS CAMEROUN 2024
- 29 June 2024
- /
- 10119
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 209940
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 204132