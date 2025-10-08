CAMEROUN :: BAPEPA : Un nouveau souffle :: CAMEROON

BAPEPA (arrondissement de Batcham, Ouest-Cameroun), 29 septembre 2025.

La localité de Bapepa a vécu une journée mémorable avec l’inauguration officielle d’un forage moderne doté de quatre points d’eau, offerte par l’homme d’affaires Mérimée Kenne, PDG du groupe Départ Mobile et fondateur de la Fondation Afrikenne.

La cérémonie, placée sous le regard bienveillant des autorités locales, a vu la participation du chef du village de Bapepa et du représentant du sous-préfet de Batcham. Plusieurs artistes de renom, dont Phillbill, Cerimo, DJ La Flamme et Hervé Nguepo, ont égayé le public dans une ambiance festive.

Outre l’inauguration du forage, les populations ont également bénéficié de la réfection complète du toit d’un bâtiment de l’école publique de Bapepa ainsi que d’un don de fournitures scolaires destinées aux élèves, marquant un pas de plus vers l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’apprentissage.

Les discours prononcés à cette occasion ont mis en lumière l’importance de ces gestes.

Le donateur, Mérimée Kenne, a rappelé son engagement à contribuer au bien-être des communautés rurales et à soutenir l’éducation des enfants.

Le chef du village a exprimé la gratitude de toute la communauté pour cet acte de générosité qui améliore durablement la vie des habitants.

Le directeur de l’école publique de Bapepa a salué un appui qui redonne espoir et conditions propices à l’enseignement.

Le sous-préfet, par la voix de son représentant, a encouragé cette initiative citoyenne et invité d’autres élites à suivre l’exemple.



La journée a également été marquée par la célébration de l’anniversaire de Mérimée Kenne, un moment de communion entre le donateur et les populations, symbole de proximité et de reconnaissance.

À travers la Fondation Afrikenne, active depuis plusieurs années dans des actions humanitaires telles que l’adduction d’eau potable, le soutien aux enfants défavorisés et l’aide aux structures sociales, Mérimée Kenne confirme son rôle de mécène engagé, plaçant l’humain et la solidarité au cœur de ses priorités.

