Un autre cap à franchir pour chaque sélection

Les journées s'enchainent et les matchs se suivent en MONDE – FIFA WORLD CUP 2026 AFRICAN QUALIFIERS, et les différentes formations en lice se donneront à cœur joie sur les terrains afin d'aller chercher la victoire dans cette phase de groupes et se mettre en pole position.

Des points à prendre pour améliorer sa position

L’affiche LIBYE – CAP-VERT est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous avez souhaitée. Une affiche qui promet d’être à la hauteur des attentes au vu de l’enjeu de cette rencontre et des ambitions des uns et des autres.

Avec sa cote de 2.01, CAP-VERT premier au classement de ce groupe D devra profiter de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de rester sur sa dynamique au classement. Déterminé à faire le jeu et s’imposer, les poulains de BUBISTA devront se mettre en branle comme toujours pour avoir le dessus sur leur adversaire du jour afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra faire cependant faire attention à la LIBYE troisième au classement avec sa cote de 3.33 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour la suite. Les hommes de ALIOU CISSE mouilleront le maillot pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin de garder leur chance de retrouver leur aura même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre étape.

Ce sera la 4ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 2 victoires pour le CAP-VERT contre une victoire pour la LIBYE et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

