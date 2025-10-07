Camer.be
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE :: CAMEROON

Bilan du Voyage Présidentiel à Maroua : Une Mobilisation Historique et un Message Fort du Chef de l’État. Le déplacement du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, à Maroua restera dans les annales comme un moment de communion exceptionnelle entre le Chef de l’État et les populations de l’Extrême-Nord. Dans une région qu’il connaît bien et qui lui est profondément fidèle, le Président a lancé sa campagne avec la sérénité, la dignité et la profondeur d’un homme d’État en pleine maîtrise de ses responsabilités. À l’occasion de ce meeting hautement symbolique, la ville de Maroua a revêtu ses plus beaux atours. Du tarmac de l’aéroport jusqu’à la place du rassemblement, une marée humaine a accompagné chaque étape du passage présidentiel. La mobilisation a été impressionnante, à la hauteur de l’événement.

Selon les décomptes relayés par les médias présents, notamment CRTV et Vision 4, plus de 100 000 personnes ont convergé vers le site du meeting, entre les gradins pleins à craquer du stade et les foules massées à l’extérieur. Dans une prise de parole empreinte d’émotion et de reconnaissance, le Président Paul Biya a chaleureusement remercié les autorités locales, notamment le Maire de la ville de Maroua, ainsi que tous les orateurs du jour pour leurs mots bienveillants à son égard, à celui de son épouse et de la délégation l’accompagnant. « Je vous remercie pour ce magnifique accueil et vos propos aimables. Vous avez notre soutien indéfectible », a-t-il déclaré avec cette sincérité qui le caractérise. Le discours présidentiel, direct et limpide, a été perçu comme celui d’un père s’adressant à ses enfants. Il a rassuré, rassemblé et galvanisé. La population a répondu massivement à l’appel, montrant une fois de plus sa fidélité et son attachement au Président. Beaucoup ont exprimé le vœu de le voir visiter plus souvent la région, tant sa seule présence semble accélérer les dynamiques de développement local. « Chaque fois que vous venez ici, la ville se transforme », ont affirmé plusieurs voix dans la foule.

Sur le plan médiatique, la couverture de l’événement a suscité quelques débats, notamment sur le positionnement éditorial de certains organes comme la CRTV. Était-ce une visite officielle ou un meeting de campagne ? Une clarification de la part du Conseil National de la Communication est attendue pour renforcer l’équité dans le traitement de ce type d’événements politiques. Cela n’enlève toutefois rien à la qualité remarquable de la couverture assurée, avec professionnalisme et engagement. Comme l’a rappelé Bruno Bidjang : « Le protocole présidentiel ne s’improvise pas.

Il exige rigueur, responsabilité et compréhension de la portée symbolique des gestes et des mots. » À l’issue de cette visite, une conclusion s’impose : Paul Biya reste l’homme de la situation. Son discours, sa forme physique et la force de son lien avec le peuple envoient un message clair à la nation tout entière. Jusqu’ici, aucun remplaçant crédible ne s’impose, et beaucoup pensent que c’est encore lui, et lui seul, qui désignera son successeur  le moment venu. Le meeting de Maroua a démontré, une fois encore, que le Cameroun reste uni autour de son Président, et que la victoire du 12 octobre s’annonce non seulement probable, mais éclatante.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE
Présidentielle 2025 : Jean Blaise Gwet, appelle l’opposition à se rallier derrière Paul Biya
RDPC au Cameroun : la mainmise sur les bureaux de vote dénoncée à la présidentielle
Lancement officiel de la campagne du RDPC : un moment de ferveur et de mobilisation autour du Présid
Zang Mba Obélé Dieudonné : Le patriarche tacticien, l'Homme de fer de Mbalmayo
Les dirigeants politiques doivent cesser de multiplier les mensonges
Mobilisation dans le NOSO : Okie Johnson stabilise Nguti pour le plébiscite de Biya
Intimidation électorale à Garoua : la crainte d'une contestation des résultats
Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle
Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
Comment Bony Dashaco passe des affaires à la politique pour voter Paul Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:40
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle

Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
00:23
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique

Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique
00:19
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !

Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
23:55
Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton

Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
23:45
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo