Lancement officiel de la campagne du RDPC : un moment de ferveur et de mobilisation autour du Président Paul Biya.

Tant il y avait de monde, tant il y avait de circulation ce jour-là à Yaoundé… Hommes, femmes, jeunes, enfants, militants en tenue comme simples curieux ou admirateurs, tous étaient réunis dans une effervescence populaire sans précédent. La place de l’Hôtel de Ville a vibré au rythme des chants, des couleurs du parti et de l’engagement militant.

Ce jour du lancement officiel de la campagne électorale fut un véritable moment de célébration, un rassemblement festif et solennel pour honorer notre président national, candidat du RDPC, Son Excellence Paul Biya. Les discours se sont enchaînés, portés par une ferveur collective, traduisant l’attachement profond du peuple camerounais à son leader.

Désormais, la campagne est lancée. Le temps n’est plus à la distraction ni aux querelles internes. Le temps est à la mobilisation, au renforcement des équipes sur le terrain, à la proximité avec les électeurs.

Nous avons un devoir : présenter Paul Biya sous un nouveau jour, rappeler sa vision, ses réalisations, et surtout ses nouvelles ambitions pour le Cameroun. Car il ne s’agit pas seulement de défendre un bilan, il s’agit de proposer l’avenir.

Le président Paul Biya incarne la stabilité, la grandeur et l’espérance. Son projet pour le Cameroun est clair : un nouveau septennat, le septennat des grandes espérances, dans tous les domaines de la vie nationale.

Aujourd’hui, nous devons convaincre, parler aux populations, leur présenter le bulletin de l’espérance, de la grandeur, de la prospérité, le seul qui garantit un Cameroun uni, fort et stable.

Ensemble, marchons derrière le Président Paul Biya. Ensemble, assurons la victoire.

Micca Marthe Cecile.

Chargee de Mission Departementale

