Monaco : Steven Nbienou Kouadjo rejoint le cercle mondial de la philanthropie
Monaco : Steven Nbienou Kouadjo rejoint le cercle mondial de la philanthropie

C’est dans l’éclat du prestigieux Global Gift Gala Monaco que la voix africaine du don a résonné cette année. À l’invitation de Jacob Arabo, PDG de la maison de luxe Jacob & Co, Steven Nbienou Kouadjo, Président de la Fondation SNK, a pris part à cette soirée caritative d’envergure mondiale organisée par la Global Gift Foundation de Maria Bravo, sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie de Monaco.

Ce rendez-vous annuel, qui célèbre la philanthropie et ses figures emblématiques, a réuni des personnalités telles qu’Eva Longoria, marraine de l’événement, ainsi que de nombreux acteurs engagés pour l’enfance, la solidarité et l’innovation sociale. L’édition 2025 a rendu un hommage appuyé à la Princesse Stéphanie pour son action humanitaire et à toutes celles et ceux qui font du don un levier de transformation sociale.

La participation de Steven Nbienou Kouadjo à ce gala illustre une vision forte et singulière de la solidarité internationale. Pour le jeune philanthrope camerounais, « l’Afrique n’a pas seulement besoin d’aide. Elle a besoin d’alliés. Et elle est prête à en être un elle-même pour les autres peuples ».

Dans un contexte mondial marqué par les inégalités et la recherche de nouveaux modèles de coopération, cette déclaration fait écho à la mission de la Fondation SNK : libérer les potentiels jeunes, renforcer les capacités locales et promouvoir une innovation inclusive pour les générations futures.

« À travers la Fondation SNK, je rêve d’un continent où les causes africaines seront aussi visibles, soutenues et célébrées que toutes les autres grandes causes mondiales. Car changer l’image de l’Afrique, c’est aussi changer les cercles dans lesquels elle prend la parole », a confié Steven Nbienou Kouadjo.

Sa présence à Monaco symbolise ainsi bien plus qu’une participation à un gala : elle marque une étape vers la reconnaissance d’une philanthropie africaine décomplexée, active et universelle, inscrite dans le dialogue mondial du don.

La Fondation SNK, fidèle à sa devise de calme, clarté et constance, poursuit son engagement : faire de la jeunesse africaine un moteur de transformation et un acteur à part entière des solutions globales.

