CAMEROUN :: Meurtre de 9 soldats à Malende : Les condoléances de Shanda Tonme au ministre Joseph Beti Assomo :: CAMEROON

Neuf soldats camerounais ont été tués vendredi dans la région du Sud-Ouest du Cameroun lorsqu'un engin explosif improvisé (EEI) a frappé leur véhicule, ont indiqué samedi des sources militaires locales.

Il s'agit d'un véhicule du Bataillon d'intervention motorisée (BIM), une subdivision d'une Brigade d'infanterie motorisée (BRIM) des Forces armées camerounaises, qui a déclenché l'explosif au cours d'une opération de relève. L'incident a eu lieu à Malende, une localité de l'arrondissement de Muyuka.

L'explosion a causé la mort immédiate de huit militaires, tandis qu'un neuvième a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon les mêmes sources.

Face à cette attaque meurtrière sur les forces de défenses et de sécurité, le Médiateur Universel,Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'envoyer une lettre de condoléances au Ministre de la défense .

L'intégralité de son message en dessous



Yaoundé, le 08 septembre 2025

Monsieur le Ministre délégué

A la Présidence de la république

Chargé de la défense

Condoléances pour le meurtre brutal et lâche de neuf de nos valeureux soldats

En mission de sauvegarde de l’intégrité du territoire national

Et de protection de notre unité nationale

Monsieur le Ministre,

Une fois encore, nos enfants, nos forces de défense et de sécurité, notre armée, sont au cœur d’un drame insoutenable. Le meurtre brutal, spontané, lâche et barbare de neuf de nos soldats nous attriste profondément et crée un choc national.

Nos compatriotes en arme, assignés pour la défense résolue de notre intégrité territoriale ainsi que de notre unité nationale, sont tombés sur le champ d’honneur. C’est dur pour les familles, pour les femmes et les enfants en cette rentrée scolaire. On imagine la peine, la perte, la désolation et les larmes. Les mots manquent.

Ce drame doit d’abord nous rappeler, combien il est important que la nation soutienne son armée, que tous les compatriotes de toutes parts, se liguent derrière celles et ceux qui sacrifient leurs vies pour la patrie, pour notre tranquillité et notre sécurité. Ce n’est pas le temps de la polémique, c’est le temps du deuil national et du rassemblement. Certes, le temps du deuil est aussi celui d’une profonde introspection, mais jamais et à grand jamais, il ne faut confondre des bandits, des criminels et des mercenaires sans foi ni loi, avec des combattants de la liberté. On ne dialogue pas avec les criminels déclarés, on les combat avec tous les moyens de l’Etat et de la république. Demain, un jour, un matin ou un soir, nous trouverons les chemins de la paix et du vrai dialogue, de la réconciliation. Et ce sera au bon moment, par au moyen des chantages et des prises d’otage, des destructions et des pillages, des haines et des incendies par procuration.

Que les hommes et les femmes qui nous protègent pendant que nous vaquons à nos activités, pendant que nous dormons tranquillement ou buvons et fêtons bruyamment et librement, sachent que nous ne les oublions pas, que nous sommes avec eux. Qu’ils trouvent ici, le réconfort et la force pour continuer leur travail suprême.

A toute la grande famille des forces de défense et de sécurité, aux familles des soldats tombés avec honneur et fidélité, je vous prie d’accepter mes condoléances les plus attristées, en même temps que le renouvellement de mes profonds, fraternels et sincères sentiments patriotiques.

Vive notre armée, forte, digne, professionnelle et loyale

Vive la République./.

Shanda Tonme

