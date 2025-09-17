Camer.be
Stuttgart s’offre St. Pauli en match avancé de Bundesliga
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Stuttgart s’offre St. Pauli en match avancé de Bundesliga :: CAMEROON

Le ciel sera reluisant au MHP ARENA à STUTTGART lors de la rencontre avancée comptant pour la 4ème journée de BUNDESLIGA où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre de la saison. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!! 

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Avec Supergooal tout est possible et rien n’est impossible pour vous en ce moment.

Dans l’affiche VFB STUTTGART – FC ST. PAULI saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux clubs en présence qui donneront certainement un meilleur spectacle.

Jouant à domicile avec sa cote de 1.64, VFB STUTTGART douzième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les pieds au regard de ses ambitions en faisant la différence et réalisant un bon résultat pour s’adjuger de la victoire afin de revenir au classement. Les coéquipiers de JEFF CHABOT auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire à domicile pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire de la confiance pour la suite.

Mais il faudra faire attention à FC ST. PAULI quatrième au classement avec sa cote de 4.90 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur le terrain devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de ANDRESA HOUNTONDJI qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre rencontre de compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 11ème opposition entre les deux formations avec 8 victoires pour VFB STUTTGART contre une victoire pour FC ST. PAULI et un match nul, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, VFB STUTTGART

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Stuttgart s’offre St. Pauli en match avancé de Bundesliga
Cyrille Tollo révèle la cause de la défaite des Lions face au Cap-Vert
Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais
Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif
Premier League : derby mancunien entre City et United
Petit Round-up africain (J7/8): L'Afrique, c'est (vraiment) foot !
UNE DEFAITE QUI REVELE DES MAUX PLUS PROFONDS QUE LE TERRAIN
Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question
L’Équateur affronte le leader l’Argentine pour la clôture
FECAFOOT : Gilles Christian Ngnize en lice pour remplacer Samuel Eto'o Fils ?
Championnats de vacances à l’Ouest: Jeux et enjeux camouflés des compétitions électorales…
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:26
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
18:08
HCCE FRANCE: Communiqué de presse

HCCE FRANCE: Communiqué de presse
16:44
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique

La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
16:23
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI

Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
16:07
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo