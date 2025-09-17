CAMEROUN :: Stuttgart s’offre St. Pauli en match avancé de Bundesliga :: CAMEROON

Le ciel sera reluisant au MHP ARENA à STUTTGART lors de la rencontre avancée comptant pour la 4ème journée de BUNDESLIGA où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre de la saison. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Dans l’affiche VFB STUTTGART – FC ST. PAULI saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux clubs en présence qui donneront certainement un meilleur spectacle.

Jouant à domicile avec sa cote de 1.64, VFB STUTTGART douzième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les pieds au regard de ses ambitions en faisant la différence et réalisant un bon résultat pour s’adjuger de la victoire afin de revenir au classement. Les coéquipiers de JEFF CHABOT auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire à domicile pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire de la confiance pour la suite.

Mais il faudra faire attention à FC ST. PAULI quatrième au classement avec sa cote de 4.90 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur le terrain devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de ANDRESA HOUNTONDJI qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre rencontre de compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 11ème opposition entre les deux formations avec 8 victoires pour VFB STUTTGART contre une victoire pour FC ST. PAULI et un match nul, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

