Samuel Eto'o reçu au Palais Présidentiel : Une rencontre cruciale pour le football camerounais :: CAMEROON

Le président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a été reçu au Palais Présidentiel de Yaoundé pour une séance de travail de haut niveau. Cette rencontre, organisée sur instructions du Président Paul Biya, a réuni les plus hautes autorités camerounaises pour discuter de l'avenir du football national.

Présidée par Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire Général de la Présidence, la réunion a vu la participation de figures clés du gouvernement, dont Philippe Mbarga Mboa, Oswald Baboke, et le Professeur Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des Sports.

Les discussions ont porté sur des sujets stratégiques liés à la gestion du sport au Cameroun et au rôle de la Fecafoot dans le développement du football. Cette rencontre souligne l'engagement d'Eto'o et des autorités à promouvoir l'excellence sportive et à renforcer les infrastructures pour les jeunes talents.

L'atmosphère optimiste qui régnait à l'issue de la réunion laisse présager des perspectives positives pour l'avenir du sport camerounais. Comme l'a évoqué un proche de la présidence, la "fumée blanche exaltée" symbolise l'accord et la vision commune entre les différentes parties prenantes.

Cette collaboration entre la Fecafoot et le gouvernement marque une étape importante dans le développement du football camerounais. Elle témoigne de la volonté des autorités de soutenir les institutions sportives nationales et de renforcer le rayonnement du Cameroun sur la scène internationale.