CAMEROUN :: La Convergence Républicaine réclame la coupure d’Internet le jour de l’élection présidentielle :: CAMEROON
Dans un contexte électoral déjà tendu, la Convergence Républicaine, par la voix de son coordonnateur Pr Jean Gatsi, fait une proposition controversée mais lucide : couper l’accès à Internet le jour du scrutin.
Selon le professeur titulaire hors échelle et agrégé international des Facultés de droit, cette mesure servirait à empêcher la diffusion de faux résultats et à contrer le désordre prémédité menant à une insurrection. « Prévenir vaut mieux que guérir », martèle le Pr Jean Gatsi.
Ce discours s’inscrit dans le cadre d’une campagne présidentielle où la confiance dans les institutions est quelquefois ébranlée.
Pour la Convergence républicaine, l’Internet est devenu un outil de manipulation électorale : des rumeurs viralement partagées, des faux comptages annoncés ou des appels à la désobéissance massifs. «…le Conseil constitutionnel détient la compétence exclusive pour la publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle », affirme le Pr Jean Gatsi, dans son communiqué rendu public.
Mais cette proposition soulève immédiatement une série de questions : le droit à l’information, la liberté d’expression, et le rôle même d’Internet dans la vie démocratique.
Face à l’appui de la Convergence républicaine à cette idée musclée, le débat se polarise : d’un côté, ceux qui partagent la méfiance quant à l’ampleur des manipulations numériques ; de l’autre, les défenseurs des droits civiques qui considèrent que couper Internet, c’est priver le citoyen de sa voix.
Le pari de la Convergence républicaine Républicaine est simple : une confiance inébranlable dans la régularité du processus électoral, et à se mobiliser sans réserve pour défendre la paix.
