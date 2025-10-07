Camer.be
Le billet d’Alain Ndanga : irrecevable
Irrecevable. Qui n’a pas entendu prononcer ce mot ? Qui ne sait pas à l’encontre de quel homme politique il est souvent prononcé ? Qui ? Ses requêtes sont les seules choses irrecevables. Des chantiers, de toute nature, quant à eux sont toujours recevables.

Pour un marché routier qui coûte par exemple un milliard Fcfa, l’adjudicataire va le réaliser avec environ  500 millions. Les fonctionnaires vont « croquer avec des petites » les 500 autres millions. La route sera recevable. Ça fait quoi si six mois après on relance le même marché ? La grande pluie qui tombe au lendemain de sa réception, creuse des trous sur la chaussée. Ils vont expliquer que c’est une catastrophe naturelle.

Qui n’a pas déploré l’état piteux de nos routes ? Qui ? Sur les plateaux de télévisions, des supporters du régime justifient cela par le manque d’argent.

Selon eux, les ressources sont plus orientées vers les priorités, notamment la guerre contre Boko Haram dans la région de l’Extrême-nord et la crise sécuritaire dans les régions anglophones (Nord-ouest et Sud-ouest) du Cameroun. Les plus ridicules parlent de l’importante pluviométrie. Ces derniers temps, les priorités c’est des gadgets de campagne du champion.

Ailleurs, quand la route passe, le développement suit.

Au Kontinent, quand la route passe, c’est la déroute. L’attribution des marchés n’est pas dans l’option de solution. Tout réside dans l’option de corruption.

Au cours de sa dernière session du contentieux préélectoral, le Conseil « conspirationnel » a encore prononcé le mot irrecevable (ou non fondé) et sur le même homme politique.

Après le scrutin du 12, le Conseil cons… qui conseille bien « le champion », étudie le cas Issa Tchiroma Bagarre riz. Ce sera sans doute irrecevable ou non fondé. Les routes, pourtant sans fondation appropriée, sont recevables et fondées. 

