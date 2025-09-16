Camer.be
Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais
CAMEROUN :: SPORT

Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais :: CAMEROON

À 33 ans, Vincent Aboubakar continue de défier le temps et les pronostics. Le capitaine des Lions Indomptables, véritable icône du football camerounais, vient d'atteindre un nouveau record personnel avec 45 buts en sélection nationale. Comment ce garçon de Garoua est-il devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, juste derrière la légende Samuel Eto'o ? Exclusivité sur le parcours exceptionnel de ce footballeur d'exception.

« Un mental d'acier » : Les révélations sur sa longévité

« Aboubakar, c'est tout simplement un phénomène de détermination », nous confie Jean-Pierre M'Bema, ancien préparateur physique de l'équipe nationale. « Même après sa grave blessure en 2018, il a travaillé comme un fou pour revenir plus fort. Aujourd'hui encore, à son âge, il est le premier à l'entraînement et le dernier à partir ».

Effectivement, le parcours du natif de Garoua impressionne par sa persévérance. Formé au Coton Sport, il rejoint l'Europe en 2010 à Valenciennes avant de connaître la consécration au FC Porto. Saviez-vous que son transfert record au club portugais a marqué un tournant décisif dans sa carrière ? Tout comme les stratégies gagnantes employées par les meilleurs casinos français en ligne, chaque décision professionnelle d'Aboubakar a été mûrement réfléchie.

Ses passages réussis en Turquie à Beşiktaş puis en Arabie Saoudite à Al-Nassr démontrent une adaptabilité rare. D'ailleurs, une information peu connue du public : son départ du club saoudien a directement facilité l'arrivée de Cristiano Ronaldo, preuve supplémentaire de son statut international.

Parcours international : Le capitaine fidèle du Cameroun

Avec 114 sélections et 45 buts en équipe nationale (chiffres actualisés 2025), Aboubakar reste le pilier incontournable des Lions Indomptables. Son fait d'armes le plus marquant demeure ce but victorieux en finale de la CAN 2017 contre l'Égypte, offrant au Cameroun un cinquième titre continental.

« Ce but, je le revois encore en rêve », confie le joueur lors d'une interview exclusive. « Quand j'ai vu le ballon rentrer, j'ai su que nous avions écrit l'histoire. Pour tout jeune Camerounais qui rêve de football, ce moment représente l'aboutissement des années de sacrifice ».

Lors de la CAN 2021, il termine meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, confirmant son instinct de grand rendez-vous. Sa participation à trois Coupes du Monde (2014, 2014 et 2022) souligne une longévité exceptionnelle au plus haut niveau international.

Palmarès Principal :

  •  Vainqueur CAN 2017 (but décisif en finale)
  •  Meilleur buteur CAN 2021 (8 buts)
  •  Champion du Portugal 2017-2018 (FC Porto)
  •  Double champion de Turquie (Beşiktaş 2016-2017, 2020-2021)
  •  114 sélections (45 buts) avec les Lions Indomptables

Aujourd'hui, tandis que certains joueurs africains optent pour des ligues moins exigeantes en fin de carrière, Aboubakar continue de défier le temps. Son récent passage au Hatayspor en Turquie (7 buts en 25 matches) prouve qu'il conserve une valeur sportive certaine.

Quel avenir pour Vincent Aboubakar après le football ? Certaines sources évoquent une reconversion dans le business, d'autres imaginent un rôle au sein de la FECAFOOT. Une chose est certaine : son héritage sportif est déjà gravé dans le marbre de l'histoire footballistique camerounaise.

Et vous, chers lecteurs de Camer.be, pensez-vous qu'Aboubakar mérite une statue aux côtés des Roger Milla et Samuel Eto'o ?

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais
Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif
Premier League : derby mancunien entre City et United
Petit Round-up africain (J7/8): L'Afrique, c'est (vraiment) foot !
UNE DEFAITE QUI REVELE DES MAUX PLUS PROFONDS QUE LE TERRAIN
Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question
L’Équateur affronte le leader l’Argentine pour la clôture
FECAFOOT : Gilles Christian Ngnize en lice pour remplacer Samuel Eto'o Fils ?
Championnats de vacances à l’Ouest: Jeux et enjeux camouflés des compétitions électorales…
Mondial 2026 : le Paraguay garde ses chances face à l’Équateur
Conflit FECAFOOT Ministère des Sports : l'amateurisme dénoncé
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:47
CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS

CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS
05:00
Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais

Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais
02:29
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans

Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
00:36
Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif

Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif
21:24
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité

Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo