Strasbourg Alsace fera face à l’Olympique Marseille
Strasbourg Alsace fera face à l'Olympique Marseille

Une autre étape à franchir pour chacun

 

Les journées s’enchainent et les matchs se suivent à LA LIGA, et les différentes formations en lice se donneront à cœur joie sur les terrains afin d’aller chercher la victoire dans ce rendez-vous et se mettre en pole position. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

 

Des points à prendre pour tous

 

L’affiche ATLETICO MADRID – RAYO VALLECANO est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous avez souhaitée. Une affiche qui promet d’être à la hauteur des attentes au vu de l’enjeu de cette rencontre et des ambitions des uns et des autres.

 

Jouant devant son public avec sa cote de 2.30, ATLETICO MADRID douzième au classement devra profiter de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de revenir au classement. Déterminé à faire le jeu les coéquipiers de MARCOS LLORENTE devront se mettre en branle pour avoir le dessus sur leur adversaire du jour afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

 

Mais il faudra faire cependant faire attention à RAYO VALLECANO quatorzième au classement avec sa cote de 6.07 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour la suite. Les coéquipiers de PATHE ISMAEL mouilleront le maillot pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin de garder leur chance de retrouver leur aura même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre étape.

 

Ce sera la 23ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 17 victoires pour l’ATLETICO MADRID contre une victoire pour RAYO VALLECANO et 4 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

 

Une belle affiche pour le positionnement

Le ciel sera reluisant au stade de la MENAU lors de la rencontre avancée comptant pour la 6ème journée de LIGUE 1 où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre de la saison. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Des points à prendre pour les deux clubs

Dans l’affiche STRASBOURG ALSACE – OLYMPIQUE MARSEILLE saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux clubs en présence qui donneront certainement un meilleur spectacle.

Avec sa cote de 1.86, OLYMPIQUE MARSEILLE huitième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les pieds au regard de ses ambitions en faisant la différence et réalisant un bon résultat pour s’adjuger de la victoire afin de revenir au classement. Les coéquipiers de TIMOTHY WEAH auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire de la confiance pour la suite.

Mais il faudra faire attention à STRASBOURG ALSACE quatrième au classement avec sa cote de 3.77 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur son terrain devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de JOAQUIN PANICHELLI qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre rencontre de compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 20ème opposition entre les deux formations avec 8 victoires pour OLYMPIQUE MARSEILLE contre une victoire pour STRASBOURG ALSACE et 10 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

L'actualité en vidéo