Présidentielle 2025 : Le « vivre ensemble » comme slogan de campagne du parti au Pouvoir.
CAMEROUN :: POLITIQUE

Présidentielle 2025 : Le « vivre ensemble » comme slogan de campagne du parti au Pouvoir.

Le train La présidentielle d’octobre 2025 au Cameroun est subrepticement lancé. Avant le lancement officiel de la campagne, les états-majors des partis se déploient sur le terrain, les uns et les autres rivalisent de stratégies avec comme cible principale les jeunes qui constituent plus de la moitié de l’électorat.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé est en première ligne. Avec pour seule et unique ambition la conservation du pouvoir. Son déploiement est visible et perceptible. En cette période de vacances, la formule est trouvée et l’objectif défini : organiser des activités susceptibles de mobiliser les jeunes en faveur du candidat de leur parti. La formule est connue et se répète à chaque saison électorale. Cette année encore, les élites du parti se sont déployées dans les quatre coins du pays, à la recherche des suffrages.

Les championnats de vacances semblent les moments propices pour émulation des jeunes : On organise des rencontres de football dont le thème colle avec la ligne politique du parti. Ici, c’est le championnat baptisé « tournoi de l’unité Paul Biya » pour magnifier l’unité nationale qui est le cheval de bataille de la politique du renouveau de Paul Biya. On profite ainsi du Football, l’opium des jeunes et par ailleurs le « seul parti politique » qui unit tous les Camerounais sans distinction de Religion et d’appartenance ethnique pour battre campagne.

Cette année encore, on l’a vu dans l’arrondissement de Douala 5E sur la plaque du Stade La Cadenelle de PK 10 « Le public de la ville de Douala, particulièrement de Douala 5e : Beedi et la Cité Sic est invité à prendre massivement part à la phase décisive du tournoi de football Inter-quartier « vivre ensemble » Ici le thème du tournoi « vivre ensemble » est l’un des leviers de la politique du renouveau de Paul Biya, candidat à sa propre succession en octobre 2025. Pour Jacques Bimai, militant du RDPC et membre du comité central du parti « Il s’agit dans ce tournoi inter quartier qui regrouper les jeunes des quartiers Beedi et la Cité Sic autour du concept « vivre ensemble » cher au président Paul Biya » Avec en prime un grand meeting de soutien au candidat du RDPC à la fin du tournoi.

