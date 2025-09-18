CAMEROUN :: MONSIEUR CYRILLE TOLLO ACCUSE DE JOUER CERTAINS MATCHS DES LIONS INDOMPTABLES :: CAMEROON

Plaidoyer contre l’accusation sans preuve

Comment peut-on décemment condamner un homme sans pièces à conviction, sans faits établis, sans autre appui que l’écho fragile des rumeurs ? Où sont les preuves tangibles, les témoignages irréfutables, les éléments solides qui seuls peuvent légitimer une telle charge ? Ici, rien. Rien qu’un faisceau de « on dit », de « certains racontent », de « le doute demeure ». Une accusation bâtie sur du vent reste du vent ; elle ne saurait devenir vérité par la seule force de la répétition.

Les phrases comme « certains racontent », « il se dit que », « le doute demeure » montrent que le récit repose sur des rumeurs et non sur des éléments tangibles. Sans preuves, une accusation demeure une simple supposition, ce qui fragilise complètement sa crédibilité. L’article en question, en jetant le discrédit sur le nom de Cyrille Tollo, se place plus dans l’attaque personnelle que dans l’information. Et pourtant, l’on se permet d’ériger en scandale ce qui n’est, au mieux, qu’un récit invérifié, au pire, une machination. N’est-ce pas là le terrain glissant de la diffamation ? Car salir publiquement un nom, jeter en pâture une réputation sans preuves, c’est déjà condamner sans procès.

C’est infliger la peine capitale de l’honneur sans que la balance de la justice ait pesé quoi que ce soit. Pis encore, l’on confond vie privée et mission professionnelle. À supposer même que des écarts existent, ce que rien ne démontre, qu’ont-ils à voir avec l’accomplissement d’un mandat ? Peut-on mélanger la chambre intime et la tanière des Lions, comme si l’une pouvait annuler l’autre ? L’éthique impose de séparer ces sphères. À défaut, ce n’est plus de l’information : c’est une intrusion, une chasse à l’homme.

Et quel style emploie-t-on pour « informer » ? Non la sobriété des faits, mais l’outrance du sensationnel. On ne décrit pas, on exagère ; on n’éclaire pas, on scandalise. Dire que « la tanière devient un lieu de débauche », n’est-ce pas choisir la plume de la caricature plutôt que celle de la vérité ? Voilà comment, sous couvert de morale, on manipule les foules par des images enflammées, au détriment de l’exactitude. Le ton du texte est sensationnaliste comme je l’ai dit plus haut, « compagne d’un soir « . Ces formulations cherchent à choquer et influencer l’opinion plutôt qu’à informer objectivement. Une enquête sérieuse doit présenter des faits vérifiables, pas des jugements moralisateurs ou des insinuations.

Là où un vrai journaliste aurait recoupé ses sources, confronté les versions, donné la parole à l’accusé, cet article n’offre qu’un monologue accusateur. Or, sans la contradiction, l’enquête devient pamphlet ; sans l’équilibre, le récit se change en réquisitoire. C’est l’honneur d’une profession qui vacille quand elle troque la rigueur pour le scandale. Une véritable investigation repose sur la confrontation des témoignages et l’équilibre des points de vue (y compris la version de l’accusé). Ici, aucune réponse de Cyrille Tollo n’est rapportée, ce qui montre un manque de rigueur déontologique. En journalisme, « entendre toutes les parties » est une règle de base, sinon l’article devient unilatéral et partial.

Que reste-t-il après de telles allégations ? Une réputation brisée, une famille blessée, un climat délétère au sein de l’équipe nationale. Prétendant protéger la tanière, on ne fait que l’empoisonner. Prétendant défendre la discipline, on ne sème que la discorde. La véritable menace ne réside pas dans l’ombre supposée des comportements privés, mais dans la lumière artificielle que projettent ces accusations infondées. Une telle accusation est limitée par l’absence de preuves concrètes, le risque de diffamation, la confusion entre vie privée et responsabilités professionnelles, l’exagération rhétorique, le manque de recoupement des sources et les conséquences destructrices qu’elle entraîne. Plutôt que de renforcer la discipline ou l’image des Lions Indomptables, elle abîme la crédibilité de la presse et nourrit la rumeur publique.

