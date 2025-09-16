CAMEROUN :: Cyrille Tollo révèle la cause de la défaite des Lions face au Cap-Vert :: CAMEROON

Cyrille Tollo, conseiller technique au Ministère des Sports et de l’Éducation physique (MINSEP), a provoqué une onde de choc dans le paysage footballistique camerounais en pointant du doigt l’absence de Mununga sur le banc de touche comme l’une des raisons clés de la défaite des Lions Indomptables face au Cap-Vert (1-0). Cette déclaration, faite lors de l’émission Fou Fou Foot sur la CRTV, relance le débat sur les tensions persistantes entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), présidée par Samuel Eto’o.

Tollo a insisté sur le fait que la privation de Joachim Mununga, adjoint de l’entraîneur Marc Brys, a fragilisé l’équipe déjà confrontée à des défis internes. Cette situation, selon lui, a miné la cohésion du groupe et affecté la performance sur le terrain. Le match crucial pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a ainsi tourné à l’avantage des Cap-Verdiens, plongeant le Cameroun dans une position délicate pour la qualification.

Le conseiller du MINSEP a souligné que le conflit FECAFOOT MINSEP continue d’empoisonner l’atmosphère, malgré les apparences d’apaisement. Marc Brys, le sélectionneur, avait déjà dénoncé des tentatives de sabotage de son travail par la fédération. Cette défaite ravive ainsi les vieilles querelles et expose les fractures institutionnelles qui entravent la progression des Lions.

Avec une qualification désormais compromise et la nécessité de passer par les barrages, le Cameroun doit urgemment résoudre ces dissensions pour restaurer la sérénité au sein de l’équipe. La présence de Mununga, symbolique d’une légitimité technique, pourrait être un premier pas vers la réconciliation et la performance.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp