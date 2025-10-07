Camer.be
RDPC au Cameroun : la mainmise sur les bureaux de vote dénoncée à la présidentielle
RDPC au Cameroun : la mainmise sur les bureaux de vote dénoncée à la présidentielle

Alors que le Cameroun s'apprête à vivre un nouveau scrutin présidentiel, une analyse approfondie du processus électoral révèle des failles structurelles qui remettent en cause son équité. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, exercerait un contrôle systémique sur l'organisation du vote, créant un déséquilibre préjudiciable à la transparence démocratique. Le cœur du problème réside dans la composition des bureaux de vote, où le parti disposerait de trois représentants directs ou indirects, face à un seul pour l'ensemble de l'opposition.

Le premier levier d'influence identifié est la présidence du bureau de vote. Bien que nommé en principe par ELECAM pour assurer une stricte neutralité, ce poste est souvent attribué à un militant du RDPC, une nomination présentée comme une récompense politique avec une rémunération journalière substantielle. Le second levier est le représentant de l'administration, désigné par le sous-préfet, qui est aussi fréquemment un sympathisant du parti. Enfin, le mandataire officiel du RDPC, présent légalement, complète ce trio qui verrouille efficacement le processus électoral.

Cette configuration place le mandataire de l'opposition dans une position extrêmement fragile. Son rôle est pourtant crucial : une vigilance de tous les instants lors de l'identification des électeurs est la seule parade pour prévenir l'introduction d'électeurs fictifs ou la fraude. Face à cette mainmise, des voix s'élèvent pour appeler à une vigilance citoyenne accrue, à la solidarité entre les partis d'opposition et à une formation intensive de leurs représentants. L'enjeu est de documenter chaque irrégularité pour protéger la sincérité du scrutin, un défi immense pour une opposition fragmentée dans un contexte où les dés semblent pipés dès le départ.

