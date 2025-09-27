CAMEROUN :: L’AC Milan défie le Napoli en Série A :: CAMEROON

Une affiche d’antan en championnat

Le temps sera reluisant à SAN SIRO/GUISEPPE MEAZZA de Milan pour le public, les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans ce début de compétition. Pour le compte de la 5ème journée de SERIE A la bataille sera rude sur le terrain pour encore se donner et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

Un derby qui s’annonce attrayant sur le terrain

Dans le face-à-face AC MILAN – SSC NAPOLI profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises deux clubs ambitieux qui essayeront bec et ongle de se faire une place au soleil dans ce début de championnat avec un meilleur résultat.

Jouant à domicile avec sa cote de 2.50, AC MILAN au classement est donné favori de ce duel et compte avoir le bon résultat devant son adversaire qui ne se laissera pas faire dans ce match. Une première opportunité pour les coéquipiers de LUKA MODRIC de prendre leur revanche dans cette journée et espérer réaliser une compétition satisfaisante à travers un meilleur résultat afin de ne pas s’éloigner de leur objectif en cette autre sortie. Les milanais avec leur détermination devront pousser le bouchon loin pour prendre le bon départ face à leur concurrent.

Pour SSC NAPOLI premier et leader au classement avec sa cote de 2.60, il faudra réaliser un bon match sur le terrain face à un adversaire de poids en se donnant à fond au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier à travers un bon match et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra de garder le contrôle au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de Franck ZAMBO ANGUISSA qui essayeront de se faire plaisir en dépit de l’adversité mais tenteront leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour confirmer leurs ambitions cette saison.

Ce sera d’ailleurs la 40ème fois que les deux nations se rencontrent toutes compétitions confondues avec 15 victoires pour les napolitains contre 11 victoires pour les milanais et 13 matchs nuls. Il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

