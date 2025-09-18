Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale :: CAMEROON

Le Cameroun a reculé d’un rang dans le classement FIFA de septembre 2025, passant de la 52e à la 53e place mondiale, selon les données publiées le 18 septembre . Cette légère baisse intervient malgré une victoire initiale 3-0 contre l’Eswatini en qualifications mondiales, suivie d’une défaite 1-0 face au Cap-Vert, qui a coûté des points précieux aux Lions Indomptables . Le Cameroun reste néanmoins la huitième équipe africaine, derrière le Maroc (11e mondial), le Sénégal (18e) et l’Égypte (32e), dans un contexte de concurrence africaine accrue .

Cette situation reflète les défis persistants de l’équipe dirigée par Marc Brys, notamment son irrégularité en matches officiels. Le système de points FIFA, basé sur un modèle Elo modifié, pénalise les défaites contre des équipes mieux classées, comme ce fut le cas contre le Cap-Vert (70e à l’époque du match) . Les qualifications mondiales en cours seront déterminantes pour inverser la tendance, d’autant que le Cameroun vise une qualification pour la Coupe du Monde 2026 .

Historiquement, le Cameroun a connu des périodes plus glorieuses, culminant à la 11e place mondiale en 2006 et remportant cinq Coupes d’Afrique des Nations . Cependant, les récentes performances contrastées dont une élimination précoce en CAN 2023 ont affecté son positionnement continental. Pour retrouver son lustre d’antan, une stabilisation tactique et une génération de joueurs émergents seront nécessaires .

