SUISSE :: Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective :: SWITZERLAND

L’histoire d’Adrien de Banka est celle d’un homme de convictions, de travail et de lumière. Arrivé en France en 2018 pour ses études, il dépose ses valises à Reims, au cœur de la Champagne-Ardenne, afin de poursuivre un cursus en droit. Mais très vite, son esprit visionnaire et son goût pour l’innovation le conduisent à réorienter son chemin : il rejoint l’école d’ingénieurs de Reims où il s’illustre en génie industriel, avant de compléter son brillant parcours par un MBA en Supply Chain Management.

Cette base solide devient le tremplin d’une carrière remarquable. Adrien met ses compétences au service de grands projets d’industrialisation et occupe des postes stratégiques dans le secteur automobile en France. Son efficacité et sa rigueur ne passent pas inaperçues : les chasseurs de têtes suisses le repèrent, et c’est ainsi qu’il franchit une nouvelle étape en intégrant l’industrie ferroviaire helvétique, où il exerce aujourd’hui comme cadre supérieur.

Mais Adrien de Banka n’est pas seulement un professionnel accompli. Entrepreneur dans l’âme, il fonde plusieurs sociétés dans son Cameroun natal, dont BANIA SERVICE et Transilog, contribuant activement au développement économique local. Fidèle à ses racines, il incarne également la noblesse bamiléké en tant que notable de la chefferie Banka sous le nom de Mbu Nshungwe.

Jean Robert Ngamwo Sur le plan culturel et associatif, Adrien s’impose comme un passionné de convivialité et de partage. Dès son arrivée à Reims, il apprend et évolue au côté de, dit FOH, avec qui il organise une vingtaine d’événements majeurs, tant en France qu’en Suisse, marquant de leur empreinte la diaspora africaine du Grand Est. Le point d’orgue de ce parcours artistique reste l’apothéose du 10 mai 2024 à Port Marly, près de Paris, aux côtés de Jean Robert Ngamwo, avant d’annoncer sa retraite le 19 juillet 2025 à Reims, lors de la Nuit de l’Excellence Africaine avec Lady Ponce.

Homme affable, discret mais d’une efficacité redoutable, Adrien est respecté pour son professionnalisme autant pour son sens des relations humaines. Marié et installé en Suisse, il continue de mener avec ferveur ses engagements professionnels, entrepreneuriaux et culturels.

Aujourd’hui, alors qu’il franchit le cap symbolique d’un demi-siècle, nous lui adressons un hommage vibrant : joyeux anniversaire, Adrien de Banka, que la santé, la sagesse et la prospérité continuent de t’accompagner dans tous tes projets.

