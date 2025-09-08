Camer.be
Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective
SUISSE :: PEOPLE

SUISSE :: Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective :: SWITZERLAND

L’histoire d’Adrien de Banka est celle d’un homme de convictions, de travail et de lumière. Arrivé en France en 2018 pour ses études, il dépose ses valises à Reims, au cœur de la Champagne-Ardenne, afin de poursuivre un cursus en droit. Mais très vite, son esprit visionnaire et son goût pour l’innovation le conduisent à réorienter son chemin : il rejoint l’école d’ingénieurs de Reims où il s’illustre en génie industriel, avant de compléter son brillant parcours par un MBA en Supply Chain Management.
 
Cette base solide devient le tremplin d’une carrière remarquable. Adrien met ses compétences au service de grands projets d’industrialisation et occupe des postes stratégiques dans le secteur automobile en France. Son efficacité et sa rigueur ne passent pas inaperçues : les chasseurs de têtes suisses le repèrent, et c’est ainsi qu’il franchit une nouvelle étape en intégrant l’industrie ferroviaire helvétique, où il exerce aujourd’hui comme cadre supérieur.
Mais Adrien de Banka n’est pas seulement un professionnel accompli. Entrepreneur dans l’âme, il fonde plusieurs sociétés dans son Cameroun natal, dont BANIA SERVICE et Transilog, contribuant activement au développement économique local. Fidèle à ses racines, il incarne également la noblesse bamiléké en tant que notable de la chefferie Banka sous le nom de Mbu Nshungwe.
 
Sur le plan culturel et associatif, Adrien s’impose comme un passionné de convivialité et de partage. Dès son arrivée à Reims, il apprend et évolue au côté de Jean Robert Ngamwo, dit FOH, avec qui il organise une vingtaine d’événements majeurs, tant en France qu’en Suisse, marquant de leur empreinte la diaspora africaine du Grand Est.
 
Le point d’orgue de ce parcours artistique reste l’apothéose du 10 mai 2024 à Port Marly, près de Paris, aux côtés de Jean Robert Ngamwo, avant d’annoncer sa retraite le 19 juillet 2025 à Reims, lors de la Nuit de l’Excellence Africaine avec Lady Ponce.
 
Homme affable, discret mais d’une efficacité redoutable, Adrien est respecté pour son professionnalisme autant pour son sens des relations humaines.
Marié et installé en Suisse, il continue de mener avec ferveur ses engagements professionnels, entrepreneuriaux et culturels.
 
Aujourd’hui, alors qu’il franchit le cap symbolique d’un demi-siècle, nous lui adressons un hommage vibrant : joyeux anniversaire, Adrien de Banka, que la santé, la sagesse et la prospérité continuent de t’accompagner dans tous tes projets.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective
LYDOL REFAIT SURFACE PLUS DETERMINEE QUE JAMAIS
GUINEE CONAKRY : NANE BANGOURA, UNE VOIX AFRICAINE EN ACTION
LE JUGE FRANK CAPRIO NOUS A QUITTES
Magny 5*, une étoile de la diaspora culturelle
Hommage à Rose TENKEU Femme de culture de l'art et de tradition
MARIAGE DU PASTEUR MARCELLO : UNE MARIEE AU REGARD QUESTIONNE
Hommage Ibrahim CHERIF, le dernier des seigneurs cathodiques
LE ROI DE LA SAPE : DJO BALARD, LEGENDE VIVANTE DANS SON ART DE VIVRE
FIERTE VUTE, DOCTEURE ADJIMI SOYA DORINE INGRID : DE LA MATERNELLE AU DOCTORAT EN MEDECINE
𝑭𝒓𝒂𝒏ç𝒐𝒊𝒔𝒆 𝑹𝒐𝒖𝒙 : 𝑳'â𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒂𝒇𝒓𝒊𝒄𝒂𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂
LE PASTEUR MARCELLO S’EST REMARIE EN BELGIQUE : ENTRE CELEBRATION ET POLEMIQUE
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:14
Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi

Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi
17:20
8 septembre 1961- 8 septembre 2025: Singap Martin , Héros oublié assassiné en 1961

8 septembre 1961- 8 septembre 2025: Singap Martin , Héros oublié assassiné en 1961
16:33
Opacité électorale au Cameroun : le RDPC seul détenteur de la liste électorale nationale

Opacité électorale au Cameroun : le RDPC seul détenteur de la liste électorale nationale
15:52
J’AI LU POUR VOUS : LA VENGEANCE DE POUTINE DE MOUFTAOU BADAROU

J’AI LU POUR VOUS : LA VENGEANCE DE POUTINE DE MOUFTAOU BADAROU
15:46
Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective

Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo