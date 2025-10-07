Camer.be
Issa Tchiroma, un outil pour reprendre le pouvoir ? L'analyse percutante de Rebecca Enonchong
L'entrepreneure et voix influente Rebecca Enonchong livre une analyse aussi amère que lucide sur la course à la présidentielle camerounaise. Elle présente Issa Tchiroma Bakary, l'ancien ministre et candidat consensuel d'une coalition d'opposition, non pas comme le futur du pays, mais comme l'outil nécessaire pour le reconquérir. Son raisonnement, construit comme une métaphore puissante, compare le Cameroun à une maison familiale volée par des "voleurs sophistiqués" et dirigée par une oligarchie opaque .

Pendant des décennies, les tentatives pour reprendre cette maison par les voies normales scrutins, candidats compétents ont échoué, la porte restant verrouillée. En 1992, la victoire promise a été confisquée par la ruse. Au cœur de ce système, des hommes comme Tchiroma ont servi de défenseurs, justifiant l'injustifiable. Aujourd'hui, ce même homme, qui connaît les rouages de la forteresse, prétend en devenir le gardien. La proposition d'Enonchong est un contrat stratégique et non un soutien aveugle : utiliser son savoir-faire pour briser les serrures. Il s'agirait d'un mandat limité de trois à cinq ans, sans possibilité de renouvellement, avec une mission unique : rendre les clés au peuple .

Ce choix est délibérément pragmatique. Il ne s'agit pas de faire confiance à une conversion miraculeuse, mais de miser sur la nature même d'un acteur qui connaît les faiblesses du régime. La véritable garantie ne réside pas dans ses promesses, mais dans la vigilance du peuple. Une fois le pouvoir repris, il ne devra plus jamais être cédé. Cette vision s'ancre dans un contexte précis : Tchiroma a récemment quitté le gouvernement de Paul Biya en dénonçant un système "cassé" et une oligarchie qui gouverne dans l'ombre en l'absence du président .

Son statut de candidat consensuel désigné par une coalition, bien que contesté, lui donne une légitimité nouvelle pour incarner ce rôle de briseur de système . Alors que le pays est en proie à de multiples crises, cette analyse audacieuse offre un cadre radical pour penser la transition politique, plaçant l'efficacité tactique au service de la souveraineté retrouvée.

